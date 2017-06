UČITELJI DEFICITARNI: U Jagodini mesta za 210 studenata

JAGODINA - Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, upisaće ove godine, u prvu godinu osnovnih akademskih studija 210 studenata, 120 sa budžeta i 90 samofinasirajućih a školarina za samofinasirajuće je 78.000 i može se platiti u osam rata, saopštila je Komisija za upis ovog fakulteta.

Na studijski program diplomirani učitelj, na kome studije traju četiri godine, ima mesta za 90 studenata, toliko i na programu vaspitač u predškolskim ustanovama, koji je od pre tri godine akreditovan kao četvorogodišnje studije sa stručnim nazivom diplomirani vaspitač i na programu vaspitač u domovima 30 mesta.

Prema istraživanju fakulteta, a što ističu "kao važan podatak" za sve zainteresovane za upis na ovaj fakultet, je "činjenica da je tokom 2016. i 2017. godine potreba za zapošljavanjem učitelja bila veća od broja nezaposlenih učitelja u Srbiji, tako da će učiteljski i vaspitački kadar postati deficitaran ukoliko se ovaj trend nastavi", stoji u saopštenju.

Kako je navedeno, novina u odnosu na prošlu školsku godinu je novi izborni modul iz oblasti informatike koji će omogućiti studentima da, uz učiteljsko zvanje steknu i kompetencije da predaju informatiku u osnovnim školama.

Tako i svršeni studenti Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, koji su pohađali modul engleski jezik, mogu da predaju engleski u mlađim razredima osnovne škole a praksa pokazuje da u nastavi postižu odlične rezultate.

Fakultet će 17.juna organizovati probni prijemni ispit, koji sadrži sve segmente provere sposobnosti, kako bi studenti sa manje treme, ali i upoznati sa načinom polaganja, izašli na pravi prijemni ispit.

Cena probnog ispita je 1.500 dinara a rok za prijavu je 15.juna.

Na ovom fakultetu na prijemnom ispitu polaže se pismeni ispit u formi testa - test osnovne pismenosti i test razumevanja pročitanog, provera muzičkih i fizičkih sposobnosti.

Prijave kandidata za prvi upisni rok na državnim fakltetima i Srbiji traje od 21. do 25.juna, polaganje prijemnoog ispita je od 26. juna do 2.jula.

Objavljivanje konačne rang liste univerziteta je najkasnije 10. jula, dok upis primljenih kandidata mora biti završen 14.jula do kraja dana.

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini je nastavio tradiciju školovanja učitelja, dugu više od 100 godina, od prva Muške učiteljske škole osnovane 1898.godine.

