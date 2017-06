(FOTO) MEŠTANI MISLILI DA HALUCINIRAJU: Crvena svinja prošetala selom kraj Prokuplja!

PROKUPLJE - U selu Babin Potok, radnik terenske ekipe Javnog preduzeća za urbanizam u Prokuplјu Bratislav Stajković uslikao je crvenu cvinju, koja se ponosno šeta seoskim putem.

foto: Bratislav Stajković

Životinja nije ni slutila da će joj malo farbe na koži vinuti u nebesa i proslaviti u sekundi.

"Prolazili smo terenskim vozilom, kada sam kroz prozor ugledao svinju. U prvo vreme zbog kišice koja je padala činilo mi se da mi se priviđa, te sam rekao kolegi da uspori. Kada je i on ugledao crveno ofarbanu svinju, bio sam siguran da me oči ne varaju. Svnja je bila crvena i to jarko crvena , a na

leđima je imala crnu štraftu. Verovatno svoju prirodnu kožu", kaže Stajković.

foto: Bratislav Stajković

On dodaje da su se svi oduševili i da su kao i on prvo sa nevericom gledali u životinju.

"Čuo sam jer sam se raspitivao da su vlasnici krečili kuću, pa su ofarbali i svinju, čisto promene radi. Postigli su efekat, a uz to, kako je reč o kreču, nije štetno, ali je svinja efektna", dodaje naš sagovornik.

Ovo nije prvi put da na terenu zabeleži neku neobičnost, a ko zna šta ga još čeka!

(B.R., Foto: Bratislav Stajković)