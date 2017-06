(FOTO) SVADBENI PLES INSEKATA: Reka Tisa cveta zbog ljubavi

NOVI BEČEJ/SENTA - Ljubitelji prirode i biolozi s nestrpljenjem očekuju da Tisa procveta, i da površinu iznad reke ispune milioni žutih insekata u spektakularnom svadbenom plesu.

foto: Foto: S.U.

Najintenzivnije cvetanje Tise može da se vidi u okolini Sente, Kanjiže i

Novog Bečeja.

Koliko je ovo retka pojava, svedoči činjenica da nešto slično majka priroda režira još samo na drugom kraju sveta - na kineskoj reci Jang Ceng Jang.

Novobečejski turistički poslenici ovaj prirodni fenomen obeležavaju trodnevnom svetkovinom “Kad Tisa cveta, ljubav te čeka”.

foto: Jožeš Gergelj

Najromantičniji deo manifestacije održaće se u petak uveče.

"Legenda koja kaže da se u vreme cvetanja Tise, onima koji puste zapaljene svećice na liciderskom srcu, ispunjavaju ljubavne želje. Dođite da zajedno uživamo u neponovljivom prizoru reke preplavljene plamičcima svećica. Možda vas baš tu, negde kraj Tise, čeka ljubav. Biće nam drago da zaljubljeni parovi obnaroduju da su i oni spremni za svadbeni ples", kaže Nevena Subotić, promoterka manifestacije koja se održava ovog vikenda.

Senćani zovu na festival Do 1976. godine i izgradnje brane kod Novog Bečeja, cvetanje Tise bilo je još intenzivinje. Tada nije mogla da se vidi druga obala reke, jer bi milioni insekata napravili pravi živi zid. U čast ovog prirodnog fenomena, u Senti će se od 16. do 18. juna održati festival. Cvetanje Tise biće obeleženo međunarodnim kajakaškim takmičenjem, regatom sa bakljama i koncertima.

foto: Foto: S.U.

Glavno rojenje očekuje se između 10. i 15. juna, što je bio slučaj i prethodnih godina, potvrđuje za Kurir poznati biolog iz Sente, Jožef Gergelj. On ukazuje da Tisa obično procveta sredinom juna.

"Izuzetak je bila nešto hladnija 2010. godina. Tada je Tisa cvetala tek oko 26. juna, jer je bilo puno padavina. Masovno prisustvo insekta Tiski cvet, koji je dugačak između 8 do 10 centimetara, potvrda je da je voda nezagađena, a to nas veoma raduje. Reka cveta kad temperatura vode premaši 20 stepeni, i to kasno popodne, između 17 i 19 sati", otrkiva Gergelj.

foto: Jožef Gergelj

Stručnjak koji već dvadesetak godina pomno prati ovaj prirodni fenomen ukazuje da insekti, iz porodice vodenih cvetova, postoje čak 200 miliona godina.

"U glinovitom dnu larve borave tri godine, a presvlače se i do 20 puta. Prvo na površinu izleću mužjaci. Tada se poslednji put presvuku i dobiju zlatnožuto telo sa krupnim crnim očima. Ženke imaju sitnije oči i upola kraći repni nastavak. Ako vidite da površina vode vri, to znači da i do trideset mužjaka pokušavaju da se dočepaju ženke", ukazuje Gergelj.

Nakon nekoliko sati mužjaci umiru, a ženke ostaju u životu dok na površini reke ne polože jajašca i tako obezbede novu generaciju. Tiski cvet je strogo zaštićena prirodna vrsta, a njegovo sakupljanje je zabranjeno.

(Kurir.rs/S.U., Foto: Turistička organozacija Novi Bečej, S.U., Jožef Gergelj)