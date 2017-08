NEZAPAMĆEN SKANDAL! Vodič na Zakintosu tukao devojčicu (17) iz Niša zbog pevanja! UVIO JOJ RUKU I IZBACIO JE NA ULICU!

Nišlija Vladimir Petković uputio je odštetni zahtev jednoj beogradskoj turističkoj agenciji jer je njen vodič S. K. napao i povredio njegovu sedamnaestogodišnju ćerku A. P. (17) tokom letovanja na Zakintosu.



Devojčici je oguljena nadlaktica i iščašena noga, zbog čega je do kraja letovanja bila u gipsu, a longeta joj je ponovo stavljena i kada se vratila u Niš.

foto: M.M.



Petković kaže da se incident dogodio 24. jula u Laganasu, gde je devojčica prvi put otputovala na samostalno letovanje.



Slušale muziku u dvorištu



- Ona je otputovala na Zakintos 18. jula, da bi posle tri dana, ali preko druge agencije, tamo stiglo još nekoliko njenih drugarica. Kako nisu bile u istoj vili, pitala je vodiča iz te agencije da li bi mogli da se posećuju i on je to odobrio. Te večeri je moja ćerka s drugaricama slušala muziku u dvorištu vile, ali je vodič je zatražio da je isključe jer je bilo kasno. Moja ćerka je nastavila da peva, pa joj je on zapretio da će je izudarati ako ne prestane. Ona ga nije shvatila ozbiljno, pa mu je rekla: „Udari me, osiguranje će da plati“, što su deca propratila smehom. Vodič se iznervirao, ćušnuo je u glavu, a zatim joj je uvio ruku, vukao je do izlaza iz dvorišta i izbacio je na ulicu. Prilikom pada na beton povredila se po rukama i iščašila je nogu, pa su je drugarice odnele u ambulantu, gde je dobila injekciju i stavljen joj je gips, koji je nosila do kraja letovanja - priča ogorčeni otac.

foto: M.M.



Roditelji su devojčicu po povratku odveli kod lekara, gde je potvrđeno da ima uganuće noge.

- Ponovo joj je stavljen gips koji joj je skinut u Grčkoj da bi mogla da doputuje autobusom. Sve ovo joj je mnogo teško palo, neprestano plače, depresivna je, pa ću morati da je odvedem i kod neuropsihijatra - kaže devojčicina majka Sonja.



Vodič priznao grešku



Vladimir kaže da se čuo sa vodičem koji mu je napao ćerku.

- On je priznao grešku i kazao da je bio pod stresom jer je vodio grupu koja je bila povezana sa ubistvom Amerikanca na Zakintosu. Međutim, to me nije zadovoljilo, naročito zato što ni on niti bilo ko iz agencije nije obišao moju ćerku nakon povređivanja u Grčkoj - ističe Vladimir.



Advokat Nemanja Dikić saopštio je da je podneo prijavu turističkoj inspekciji te da je uputio opomenu pred utuženje agenciji radi ostvarivanja odštetnog zahteva.

- Ako agencija ne odgovori, podneću tužbu i protiv nje i protiv vodiča - najavio je Dikić.



Agencija

NISMO ODGOVORNI



U agenciji koju Petkovići smatraju odgovornom za ovaj nemili događaj tvrde da o tome ne znaju ništa.

- Ta devojčica nije naša putnica i mi za nju nismo odgovorni. Čovek o kome govorite nije naš radnik već ga je angažovao naš grčki partner - kazala nam je službenica turističke agencije u telefonskom razgovoru.



Vodič S. K. je na novinarsko pitanje o ovom događaju poslao poruku da ništa od onog što je Petković kazao nije tačno. Međutim, on je odbio da kaže šta se po njemu desilo i kako je devojčica povređena.

Kurir / Dragana Kocić

Foto: M.M.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Flaša na putu postala opasni projektil! Umalo da dete strada zbog tuđeg nemara!

Autor: Foto: M.M.