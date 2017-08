NIJE LAKO, ČESTO OSVANEM NA TEZGAMA Stefan (20): Od violine u Srbiji može da se živi i to lepo

LJIG - U mestu Moravci kod Ljiga od 25. do 27. avgusta biće održan peti Srpski festival violine "Moravičko ćemane" na kom će se takmičiti više od 20 violinista.

Urednik programa festivala Dragiša Simić kaže da violina kao nacionalni instrument ima veliki značaj u srpskom kulturi, te da nema slavlja a da se ne čuju zvuci ovog instrumenta, naročito u Šumadiji.

"Učesnici će se takmičiti u tri kategorije i to od 7 do 12 godina, od 12 do 16 godina i stariji od 16 godina. Takmičari u prve dve kategorije sviraće pesmu i kolo, dok će seniori svirati i tehničko kolo. Pobednik će dobiti violinu, rad Jana Nemečka čija je vrednost veća od 1.000 evra", rekao je Simić.

Predsednik žirija Dragan Bataveljić, istakao je da je violina najomiljeniji narodni instrument prodornog i nežnog zvuka. On kaže da je ovaj instrument našao mesto u svim muzičkim žanrovima, ali posebno u selima Moravci i Piroman u Kolubarskom okrugu.

"Siguran sam da će ovo takmičenje jednog dana biti rame uz rame sa Saborom trubača. Violina može da preporodi ovaj kraj, iz kojeg potiču brojni poznati violinisti koji su bili omiljeni širom Srbije ali i dalje, kao što je Piromanac ili pokojni Boban Voz koji već ima naslednike", rekao je Bataveljić.

Inicijator festivala Sreten Savić podseća da je manifestacija prvi put održana 2012. godine i da je značajna ne samo za Kolubarski okrug već i za celu Srbiju. Dodaje da će već u petak biti održano revijalno veče, u subotu Moravačko prelo, dok će u nedelju biti održano finalno takmičenje.

Zanimljivo je da u Kolubarskom okrugu čak desetine violinista živi samo od muziciranja. "Počeo sam da sviram sa osam godina. Prvi moj nastup i prvi dinar zaradio sam na Rajcu gde me je poveo stariji kolega kome sam i danas zahvalan. Nije lako, često osvanem na tezgama, ali kada nešto voliš ništa nije teško. Povrh toga odlično zarađujem i ne žalim se", kaže dvadesetogodišnji Stefan Stefanović, violinista iz sela Moravci.

Prema najavama organizatora, ovaj instrument mogao bi uskoro da dobije i svoje obeležje u selu Moravci u vidu spomenika, čime bi zauvek ovaj deo Kolubarskog okruga bio obeležen kao prestonica violine.

