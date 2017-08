RADOST U SELU CRVSKO NA PEŠTERU: Voda stiže u žedno selo! Meštani i opština zasukali rukave, postavili 5 km cevi

SJENICA - Umesto očaja i teške brige, radost na licima meštana sela Crvsko na Pešterskoj visoravni.

U selu u kome su posle višemesečne suše, od žeđi skapavali i stoka i ljudi za samo nekoliko dana postavljeno je skoro pet kilometara vodovodnih cevi, voda je jutros stigla nadomak sela, na samo kilometar od prvih kuća, a meštani koji su žestoko zasukali rukave, nadaju se da će već sutra, u četvrtak, vodu uključiti u postojeći rezervovar u selu koji je zbog suše već nedeljama prazan.

foto: Zoran Šaponjić

- Bilo je kritično! Selo je već nedeljama bez kapi vode, žedni i stoka i ljudi, strašno je bilo gledati kako se stoka muči jer domaćini nisu imali dovoljno vode da napoje krave, ovce, konje. Već sutra voda sa izvora Vrućak iz sela Višnjevo kod Bara stići će do Crvskog, stići će i do tridesetak kuća, poteći iz slavina koje su nedeljama suve. Biće vode za oko 100 meštana koji u ovom selu gaje 600 do 700 grla krupne stoke, oko 500 ovaca - kaže Aleksa Biočanin, odbornik ovog sela u SO Sjenica.

Desetine meštana udarnički su poslednjih dva tri dana radili da se cevi postave, da se po nepristupačnom terenu na zapregama prebace do trase vodovoda.

foto: Zoran Šaponjić

- Veliku zahvalnost dugujemo opštini Sjenica, predsedniku Hazbu Mujoviću i zameniku predsednika Mići Kaličaninu, direktoru Seoskih vodovoda Rašu Grboviću. I mešteni Crvskog učestvovaće u izgradnji ovog vodovoda svojim novcem, i sada se već lakše diše. Koliko je samo sreće i radosti na licima ljudi u Crvskom, to je neopisivo - kaže Biočanin.

Ovo je samo prvi deo akcije u Crvskom. Već narednih dana meštani zajedno sa opštinom planiraju veliku akciju, kopanje kanala u koje će biti postavljene vodovodne cevi koje su za sada, zbog kritične situacije sa sušom postavljene samo po zemlji.

- Bili smo na samoj ivici katastrofe. Ovim vodovodom rešićemo problem, biće vode i za ljude i za stoku. Ovaj vodovod je spas za nas – kaže Biočanin.

(Kurir.rs/Tekst i foto: Z. Šaponjić)