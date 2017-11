(VIDEO) SREĆA JE, NEMA POSLEDICA! Verovali ili ne, ovo je izjavio direktor škole u Aranđelovcu u kojoj je devojčica brutalno maltretirana!

Još jedan slučaj vršnjačkog nasilja potresao je Srbiju. Šokantan snimak na kojem učenicu B. N. prvog razreda Tehničke škole Mileta Nikolić u Aranđelovcu muče drugarice i drugovi iz razreda izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama. Staršne scene koje je devojčica preživela još 13. oktobra, a koje je javnost imala prilike da vidi tek juče pokazuju brutalno nasilje, gde je žrtva dobila 33 ŠAMARA!

Nakon užasavajućeg snimka javnost se podigla noge i zanemela pred nasiljem koje je devojčica preživela. Na snimku se jasno vidi da se tri đaka smenjuju i udaraju devojčicu. Najpre je jedna devojčica udarila nekoliko puta po glavi, a onda se priključio i dečak koji joj je lupao šamare. U pozadini se čuje smeh, a onda i povici: "Je l ti jasno, bre?" Kada je nesrećna devojčica pokušala da se zaštiti rukama, naređeno joj je da spusti ruke, a ostali đaci su sve gledali, smejali se i snimali telefonom.

Povodom skandaloznog incidenta u ovoj srednjoj školi oglasio se i direktor iste. Dragan Ranković je za jedan dnevni list dao izjavu o ovom incidentu, koja je blago rečeno - sramotna! Naime, on je izjavio "da je sreća što devojčica nije imala telesne povrede".

- Uzeli smo izjave roditelja i učenika, a policija je uradila svoj deo posla. Sreća je što devojčica nije imala telesnih povreda. Nismo znali šta se dogodilo dok jedna od učenika nije sve isprilao pedagaogu i pokazao video - snimak. Još uvek se utvrđuju okolnosti, pretpostavljamo šta je motv. Jedino mogu da kažem da je počelo kao neka igra koja je mogla da ima i teže posledice - izjavio je direktor Ranković.

Ekipa Espresa kontaktirtala je direktora Dragana Rankovića povodom ove izjave.

Pitali smo ga, kako direktor može da izjavi da je "sreća" što devojčica nije imala telesne povrede i kako on uopšte to zna? Zašto se za incident saznalo toliko dana nakon što se odigrao, kao i gde je bio on, pedagaog, nastavnici...? I šta znači njegova rečenica - "mogla je da ima i teže posledice?" Da li to znači da treba da bude srećna što je prošla tako kako jeste i da li zna da dete MORA imati psihološke posledice posle ovakvog nasilja, a i da je detetova majka potvrdila da se "devojčica povukla u sebe".

- Znate šta, ne mogu da razgovaram, tu mi je Republička prosvetna inspekcija i tako dalje...Nisam siguran da danas uopšte mogu da dajem izjave. Stvarno ne znam šta sam kome juče rekao, imao sam pedeset poziva, neprekidnih. Ne znam da sam to rekao. Nisam u stanju sad da vam dam na to dogovor - izjavio je Ranković za naš portal.

Dakle, direktor škole najpre ne zna šta se u obrazovnoj ustanovi koju vodi dešava, zatim se od javnosti incident skriva više od dve nedelje, a onda se ne seća da je dao izjavu u kojoj kaže "da je to bila neka igra koja je mogla da ima i teže posledice?!"

Bura oko snimka vršnjačkog nasilja u Aranđelovcu se ne stišava, a javnost je zgorožena monstruoznim videom maltretiranja devojčice.

Više javno tužilaštvo u Kragujevcu pokrenuće krivični postupak protiv tri maloletne osobe zbog nasilja nad B.N, učenicom prvog razreda Tehničke škole "Mileta Nikolić" u Aranđelovcu, koji se dogodio sredinom oktobra, a postupak će biti pokrenut protiv S.V, K.V. i D.R. starih 15 godina.

Podsetimo, majka napadnute devojčice tvrdi da se tuča dogodila 13. oktobra, a da ih je o svemu obavestio drug njihove ćerke koji pohađa istu školu, dok od odgovornih nije bilo nikog da reaguje.

U isto vreme, još jedan snimak nasilja iz Aranđelovca potresao je Srbiju.

