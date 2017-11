(VIDEO) MISTERIJA ČUDESNOG PUTA ZA IVANJE: Baš u tom selu nalazi se najpoznatiji fenomen u Srbiji, pogledajte o čemu je reč!

Ima onih koji veruju u to da đavoli iz obližnje Đavolje varoši iskušavaju posetioce Radan planine...

Selo Ivanje nije obično selo. Iz njega, tvrde pojedini istraživači, poreklo vodi porodica slavnog Nikole Tesle. Odatle je, kažu, pretke Tesline, bežeći od Turaka, put odveo do Like. Godinama već šuška se o ideji da se baš tu, u Ivanju, napravi Teslin centar zbog ruže vetrova i jedinstvene energije na tom prostoru.



E pa, baš u tom selu nalazi se fenomen koji godinama obigravaju srpski mediji u potrazi za istinom da li voda iz seoskog potoka teče uzbrdo. Zastaju tu i turistički autobusi i razni putnici namernici, objavio je Mondo.

Misterija o "gravitacionoj abnormalnosti", čudu planine Radan, "dodatno su podgrejale" priče o tome da su se tokom Drugog svetskog rata nemački avioni bez ikakvog razloga obrušavali baš na ovom mestu, a ima i onih koji veruju u to da đavoli iz obližnje Đavolje varoši iskušavaju posetioce Radan planine.



Fizičari pak kažu - sve je samo optička varka! Ovakve iluzije, kako su stručnjaci objasnili, dešavaju se na obroncima koji su pošumljeni, pa nemamo jasan pogled na horizont. U planinskim oblastima, gde je drveće obično iskrivljeno, iskrivljena slika koja dolazi do ljudskog oka ne može da registruje da li je to uzbrdo ili nizbrdo. Ali zašto baš ovde?



Zaspali na Radanu, probudili se u Prokuplju

Razne srpske vojske pohodile su Radan, povlačile se preko njega i na njemu našle spas. Prema jednoj legendi, Lazarevi vojnici su pre Boja na Kosovu zaspali na Radanu, a probudili se u Prokuplju, a čudo se, kažu, ponovilo i u Prvom svetskom ratu prilikom provlačenja srpske vojske.

Ako zanemarimo sve legende i misterije neosporno je da Radan čuva tri lokaliteta izuzetne lepote i značaja, a to su: Đavolja varoš, Caričin grad i neolitsko naselje Pločnik. Raspoređeni su tako da čine trougao oko planine. Pločnik otrkiva tajne života ljudi u osvitu civilizacije, a Đavolja varoš i Caričin grad pričaju priču o carevima, princezama, vitezovima i đavolima. U selu podno Radan planine rođen je car Justinijan I, graditelj crkve Svete Sofije u prestonici tada ogromnog vizantijskog carstva. Predelima Radana su prohodili i Toplica Milan i Kosančić Ivan o čemu danas svedoče i ostaci Ivan kule...

Hroničari navode i da je Pusta reka Bojnik,sprskim vojnicima pomogla - da je naišla velika količina vode i podavila 400-500 Bugara.

I u Drugom svetskom ratu, dogodilo se, kažu, čudo. Načelnik partizanske bolnice, doktor Mladen Stojanović navodno je zapazio da baš na Radanu, rane kod ranjenika veoma brzo zaceljuju.



Da Radan neku tajnu krije tvrdio je i pokojni leskovački profesor Vidak Jovanović, koji je život proveo tragajući za nepoznatom travkom, za koju je imao dokaze da sadrži protivotrov od zmijskog ujeda. Profesor je, tajnu, pre objavljivanja istraživanja, odneo u grob.



Nečastive sile i Đavolja varoš



I za fenomen Đavolje varoši kod Kuršumlije vezuju se brojne legende koje ovu misterioznu prirodnu lepotu podno Radan planine, povezuju sa đavoljim i nečastivim silama. Baš tu, kažu, iz nepoznatih razloga, padaju vojni avioni.

U pitanju je, bez sumnje, jedinstveni prirodni spomenik na tlu Evrope, koji se može jedino porediti sa Baštom bogova u Koloradu, u SAD. Evo i te priče, još jednom čudu Radana:

Legenda o Đavoljoj varoši - đavolu su smetali pobožni ljudi, koji je spremio "đavolju vodu", pa su oni rešili da venčaju brata i sestru. Bog je to uvideo, pa ih je okamenio i sprečio rodoskrnavljenje.

