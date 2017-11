LOPOVI TIPUJU I KOŠNICE: Apatinski pčelari nude 100 evra nagrade za informaciju i kradljivcima košnica

SOMBOR/APATIN - Košnice pčelara ponovo su na udaru lopova. Prema rečima apatinskih pčelara, lopovi prvo tipuju, a tek onda kradu košnice, koje se nalaze na neobezbeđenim i udaljem lokacijama, te su učestali obilasci pčelinjih društava u ovom periodu poželjni.

Kod naselja "Vagoni" u Apatinu, lopovi su ukrali tri košnice pčelara Siniše Kvrgića iz Sombora, a pričinjena materijalna šteta je oko 600 evra. Na licu mesta pronađen je šrafciger i papirne savlete sa kojima su zatvarane košnice. Još tri su pronađene zatvorene i spremne za krađu, ali se po njih lopov nije vratio.

Siniša Kvrgić, iz Sombora pčelar DP "Dunav" Apatin kaže: "Košnice lopovima trebaju u svako vreme, a ne samo kada je medna sezona. Očigledno je da su lopovi prvo tipovali košnice, jer su vršili selekciju koje su najteže, što je pokazatelj da su dobro instruisani. Ukradena pčelinja društva donose najviše meda i košnice su bile potpuno nove. "

Stevan Orčić iz Apatina imao je sreću da nađe svoje košnice nakon krađe i ako su takvi slučajevi prava retkost i ističe: "Kada mi je ukradeno šest košnica, pre nekog vremena, imao sam sreću da ih nađem, jer sam pronašao tragove koje smo prosledili policiji i locirali lopove. Zamislite, lopovi su došli čak iz Kanjiže na lokaciju Apatina da ukradu košnice, a za njih je prethodno košnice tipovao čovek iz Kupusine. Počinioci su pronađeni za nekoliko dana i košnice su vraćene, ali potpuno prazne, jer je su iz njih prethodno izvađena 33 rama sa pčelama. Počinioci su osuđeni na tri meseca zatvora i godinu dana uslovne kazne."

U Društvu pčelara "Dunav" Apatin kažu da nude 100 evra nagrade, ako se na osnovu dojavljene informacije dođe do izvršioca krivičnog dela.

Rade Stevanović, predsednik ovog društva napominje: "Krađe se dešavaju, jer su košnice "na izvolite", jer stoje na mestima koja su udaljena i usamljena, pa samim tim neobezbeđena i može svako da ih ukrade. Nažalost, policija odradi svoj posao, ali sudstvo kao da to ne osudi kako treba, već ih kazne uslovno ili sa minimalnim kaznama. Svakom, ko ima informaciju koja će odvesti do počinioca, daćemo sumu i veću od 100 evra iz kase udruženja, a mi pčelari smo veoma solidarni, pa ćemo dati i više samo da pronađemo naše košnice i dođemo do informacije. Pčelinje društvo se ne može kupiti za 10 ili 20 evra, a čim se traži toliko mala cena, moguće je da su kradene. "

U proteklih godinu dana na području Zapadnobačkog okruga zabeleženo je oko 10 krađa pčelinjih košnica, a šete se mere na više hiljada evra. Za sada je organizovan operativni tim, na nivou svih pčelarskih organizacija Srbije, koji bi popisao sve ukradene košnice i one uništene u požarima, ali i da se pruži neophodna pravna i logistička pomoć pri pronalaženju kradenih košnica.

