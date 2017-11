SKANDAL TRESE NIŠ: Solarna drva nikla na nameštenom tenderu

Iako je firma Electronic lab koja je pobedila na tenderu Opštine Medijane za "solarna drva" za punjenje mobilnih telefona, registrovana samo dan pre raspisivanja tendera, u konkursnoj dokumentaciji se tražilo da upravo ta firma projektuje punjače za mobilne. I dok predsednik Opštine Nebojša Kocić kaže da je posredi “tehnička greška i da je sve urađeno iz najbolje namere”, stručnjaci ocenjuju ovo kao “bahato nameštanje tendera”.

U dokumentaciji dostupnoj na Portalu javnih nabavki vidi se da su u Opštini traži da punjače projektuje "Electronic lab"

Za 7 "solarnih drveta" “posađenih” širom Niša, parama građana plaćeno je nešto više od milion dinara Electronic lab-u iz Niša, koja je u Agenciji za privredne registre (APR) registrovana 26. septembra ove godine. Uprkos tome, Opština Medijana je raspisala javnu nabavku dan kasnije, odnosno 27. septembra, a u konkursnoj dokumentaciji je navela da punjače za telefone treba da projektuje upravo novoosnovana firma.

Za punjače telefona koristi se punjač sa masivnim hladnjakom koji daje konstantnih 5V na 1A na četiri pozicije i odgovarajući kablovi (projektovan od strane Electronic Lab-a) - piše u konkursnoj dokumentaciji.

Međutim, predsednik Opštine Kocić, koji je na tu funkciju stupio dvadesetak dana pre raspisivanja tendera, ovo objašnjava “tehničkom greškom” i tvrdi da nije imao nikakve veze sa samom javnom nabavkom.

- Mene je samo interesovalo da bude lepo, kvalitetno, jeftino, inovativno i da Niš bude prepoznatljiv po nečemu. Sve što sam uradio u vezi sa "solarnim drvima", uradio sam iz najbolje namere. A to što se pojavljuje baš ime te firme u jednom delu konkursne dokumentacije mora da je tehnička greška - naglasio je Kocić.

On je rekao i da on sam nije učestvovao u pisanju javne nabavke, ali kaže da je službenica koja je bila zadužena za to skinula podatke sa sajta firme, što je, kako je rekao “uobičajena praksa” kod raspisivanja tendera, iako je to suprotno Zakonu o javnim nabavkama, pošto se time ograničava konkurencija.

"Pravi primer grubo nameštene javne nabavke"

Naziv tek osnovane firme u konkursnoj dokumentaciji Opštine Medijane, prepisivanje karakteristika sa sajta firme, upisivanje tendera u plan javnih nabavki tek nakon što je sama javna nabavka raspisana, samo su neke od stvari koje predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija Dragan Dobrašinović vidi kao sporne.

On smatra da su "solarna drva" kupljena preko "najgluplje i najgrublje" nameštene javne nabavke.

Ne može da se postave konkursni uslovi koji favorizuju određenog ponuđača. Ne sme nikakav logo, ili podaci sa sajta ili bilo šta slično da bude sadržano u konkursnoj dokumentaciji. Ovo je grubo kršenje Zakona o javnim nabavkama, a sam princip nabavke dobara urađen je preko najgluplje i najgrublje nameštene javne nabavke - rekao je Dobrašinović.

Podsetimo, "solarna drva" za punjenje mobilnih telefona i "ajfona" postavljena su na Trgu kralja Aleksandra, kod Oficirskog doma, Trgu republike, Čairu, Brzom Brodu, ali i Parku Svetog Save. Inače, ovo nije prvi put da se ovako nešto postavlja u Nišu, s obzirom na to da je zahvaljujući donacijama kompanije Filip Moris 2012. godine "zasađeno" jedno "solarno drvo" u Čairskom parku, koje se ubrzo nakon toga našlo na meti vandala, pa danas nije u funkciji.

I "solarno drvo" koje je nedavno postavila Opština Medijana na Trgu kralja Aleksandra je ubrzo nakon postavljanja uništeno.

