VAŽNO OBAVEŠTENJE: Sutra bez struje 16 sela kod Smederevske Palanke

U opštini Smederevska Palanka bez struje će na nekoliko sati sutra ostati meštani 16 sela.

Od 11 do 14 sati "zbog neophodnih radova na dalekovodu", bez napajanja električnom energijom biće potrošači u selima Azanja, Kusadak, Selevac, Bačinac, Lunjevac, Vlaški Do, Dobri Do, Golobok i Grčac, objavila je Elektrodistribucija Smederevska Palanka.

U mestima Cerovac, Mramorac, Bašin, Baničina, Stojačak, Pridvorice, Ratarima i Kusatku isključenje će trajati najviše jedan sat.

U sredu će od 12 do 13 sati "zbog neophodnih radova na zaštiti dalekovoda", bez struje ostati potrošači u selima koja se napajaju iz trafostanice "Cerovac": Cerovac, Mramorac, Bašin, Baničina, Stojačak, Pridvorice, Ratari i Kusadak.

