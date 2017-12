OVOG VIKENDA SKI OPENING NA KOPAONIKU: Više od 15 hiljada skijaša na otvaranju sezone

KOPAONIK - Ovog vikenda na Kopaoniku je i zvanično otvorena ski sezona. Osmi po redu Ski Opening Kopaonik privukao je više od 15 hiljada ljubitelja zimskih sportova na našu najpoznatiju planinu a svi smeštajni kapaciteti rasprodati su mesecima unapred, pa su realna očekivanja da će ova sezona nadmašiti prošlogodišnju.

„Ponosni smo na ovaj događaj sa kojim smo vrlo ambiciozno krenuli pre osam godina u cilju produžetka sezone. Danas, Ski Opening puni kapacitet cele destinacije i prepoznat je u celom okruženju podjednako po dobroj zabavi i skijanju. Dovoljno je videti Kopaonik danas - odlično pripremljene staze prepune skijaša, pune hotele i kvalitetne sadržaje za goste i zaključiti kakav brend predstavlja ova destinacija i koliko je važna za srpski turizam. Ove sezone goste će dočekati mnogo više komfora i benefita. Nedavno je završena rekonstrukcija jednog dela hotela Grand, koji kao rezultat ima prostranije, udobnije i vrhunski opremljene sobe i apartmane, što je najbolje što Kopaonik trenutno može da ponudi. Kao i svake godine, MK Mountain Resort je tokom Ski Openinga svojim gostima pripremio besplatan dvodnevni ski pass, ali i raznovrstan zabavni program“, izjavio je Nikola Avram, generalni direktor MK Mountain Resorta.

Zimski aranžmani se prodaju odlično, za određene termine već se traži mesto više. Trenutno su veoma aktuelni Promo ski paketi od 17. decembra, na 4 ili više noćenja pri čemu je poslednje gratis, kao i ski oprema. Praznici su uvek sinonim za pune kapacitete što ni ove godine nije izostalo. Mesta još ima za one koji žele da provedu Božić na Kopaoniku, dok je za novogodisnje praznike ceo kapacitet bukiran.

Trenutno je u toku promocija “Najbolji rasput do sada”, a odnosi se na period od 28. januara do 4. februara kada smo za decu do 12 godina obezbedili gratis smeštaj na bazi polupansiona u Hotelu Grand i to je sjajna prilika da izađemo u susret porodicama i ponudimo najbolje uslove zimovanja. Pored ovih benefita, deca će od ove sezone imati prilike da uživaju u Dečijem svetu, to je čitav program animacija za decu od igraonice, radionica, pozorišta, aktivnosti u prirodi do večernje zabave i to je sve na raspolaganju za naše najmlađe goste besplatno i tokom cele sezone, u oba hotela.

„Ski sezona na Kopaoniku je i ove godine počela pre zvaničnog ski openinga, pa skijaši skijaju još od 5. decembra. Zahvaljujući sistemima za veštačko osnežavanje i dobrim vremenskim uslovima, pripremili smo staze na kojima ima do 35 centimetara utabanog snega. Trenutno su ljubiteljima sportova na snegu na raspolaganju Pančićev vrh, Karaman greben, Krst, Mašinac, Malo jezero i Mali Karaman. Intenzivno radimo na pripremi i ostalih staza kako bismo što pre pustili i ostatak skijališta u rad. Radno vreme centra je od 9 do 15.30 časova, dok će noćne staze raditi od 19 do 22 časa.“, izjavio je Dejan Ćika v.d. direktor JP „Skijališta Srbije“.

Što se tiče novina, za ovu sezonu, Kopaonik je bogatiji za još jednu noćnu stazu, jer je postavljeno osvetljenje na Karaman grebenu. Prošireno je i osvetljenje na bobu na šinama, a urađeno je i proširenje sistema za veštačko osnežavanje na stazi Gvozdac. Od ove sezone za skijaše početnike imamo još jedan poligon kod žičare Krst.

Svim posetiocima Kopaonika za vreme trajanja manifestacije “Ski opening”, Skijališta Srbije su obezbedila popust od 70 posto na cenu ski karata, a tokom sezone ćemo organizovati niz promotivnih perioda, kada će važiti popust od 20 posto.

