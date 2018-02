ZABELELO SE I U VRANJU: Zbog snežnih padavina pojedine autobuske linije ne saobraćaju

VRANJE - Saobraćaj se zbog snežnih padavina od jutros odvija otežano, a najviše problema na području Vranja ima na putnim pravcima prema planinskim selima.

foto: Kurir/T.S.

Prema rečima nadležnih na Autobuskoj stanici u Vranju, od jutros je

zbog snega u prekidu saobraćaj prema selu Barelić.

Autobus Vranje-Barelić sa polaskom u 7 sati nije u ponedeljak ujutru krenuo prema Bareliću zbog neprohodnog puta. Skraćen je i polazak do Krive Feje. Autobus sa polaskom iz Vranja u 6 i 20 sati do Krive Feje saobraćao je samo do Klisurice.

foto: Kurir/T.S.

Saobraćaj se na ostalim putnim pravcima odvija po redu vožnje

iako na pojedinim relacijama zbog vremenskih uslova ima zakašnjenja u

polascima.

U Vranju je prema rečima meteorologa visina snežnog pokrivača 9

centimetara u Golemom Selu 12, a najviše snega ima na Vlasini gde je

visina snežnog pokrivača 54 centimetra.

foto: Kurir/T.S.

Prema najavi meteorologa do petka se očekuju snežne padavine i ledeni dani kada će se temperatura spustiti i do minus 13 stepeni. Za vikend će doći do stabilizacije vremena i porasta temperature, koja će biti u plusu, navode u Meteorološkoj stanici u Vranju.

(Kurir.rs/T.Stamenković)

