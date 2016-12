DRŽAVA NE PRAŠTA: Nišlijka dobila opomenu za poreski dug od 2,73 dinara

Sa pripadajućim kamatama, ona se danas tereti kao dužnik sa neizmirenom porezom prema državi od 2,73 dinara.

T.P. je nedavno otvorila novu radnju i tom prilikom je ažurna adminstraicija pronašla i „dug“ iz 2003. godine, iz vremena kada je imala drugu radnju. Međutim, situacija nije bezazlena. Zbog ovog duga, kaže njen knjigovođa, mogla bi da ostane bez PIB-a, odnosno bez mogućnosti da dalje obavlja svoju delatnost.

Foto: Aleksandar Jovanović

U Poreskoj upravi Filijale Niš nisu želeli zvanično da komentarišu opomenu koju su poslali na adresu T.P. a nezvanično ocenili su je „smešnom“, navode Niške vesti.

Službenica koja je kucala opomenu izgubila je minimum 15 minuta svog radnog vremena ne bi li „nesavesnom“ poreskom obvezniku izračunala kamatu, otkucala opomenu i informisala da nije izmirio dug prema državi.

Dug ne zastareva, samim tim što je „dužniku“ na kućnu adresu poslata opomena koju je on primio i potpisao.

Kažu, to je po zakonu i on se mora poštovati, mada se u ovom slučaju može primeniti još jedna srpska poslovica „drži se zakona kao pijan plota“.

Foto: Dado Đilas

Da bi uplatila dug od 2,73 dinara, T.P. će morati tražene iznose da uplati preko pet uplatnica, a transkacije po uplatnici koštaju od 45 do 80 dinara. U slučaju T.P., to će iznositi 225 odnosno 400 dinara, plus 2,73 dinara koliko iznosi „glavni dug“.

Da li je smešno, ili tužno, procenite sami, tek Zakon se mora poštovati.

(Olivera Sašek Radulović/Niške vesti)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Niške vesti