(FOTO) RODITELJI NIŠKIH ĐAKA Policajci su priveli i tukli našu decu jer su skinula zastavice s mosta

Jednom od pretučenih učenika pomoć je pružena na Klinici za maksiofacijalnu hirurgiju, gde su mu ušivali ranu na bradi, dok roditelji drugog tvrde da je nakon incidenta dobio "šećer". Otac maloletnog A. T. tvrdi da su 21. novembra oko 1 sat iza ponoći njegov sin i još jedan maloletnik skinuli zastavice sa mosta i pošli ka keju Kola srpskih sestara, kada su videli da ih jure ljudi iz belog džipa, nakon čega su i sami počeli da beže, pišu Južne vesti.

Oni su bežali, ali kada su shvatili da se radi o policiji stali su i čak se i vratili nazad. Policajci nisu imali nikakva obeležja ni kape na glvama. Kada su im naredili da legnu, dečaci su to i učinili. Međutim, onda su počeli da ih šutiraju, udaraju, a verbalno maltretiranje nastavljeno je u kolima do zgrade MUP-a - objašnjava otac.On dodaje da su roditelje iz policije pozvali tek sat vremena nakon što su dečaci privedeni kao i da decu nije ispitivao inspektor koji je zadužen za maloletničku delikvenciju, kako predviđa zakon.

Problem je, ističe, i što policajci nisu omogućili dečacima da im bude pružena lekarska pomoć iako su imali vidljive povrede, niti je u zvanične zapisnike upisano da su deca bila povređena. Protiv maloletnika je policija, dodaje, podnela krivičnu prijavu za krađu državne imovine, ali je deci rečeno da "treba da budu zahvalini" jer se ne sumnjiče za "državni udar".



- Ne opravdavam sina što je uzeo zastavice, ali one koštaju 430 dinara i on to nije shvatio kao krađu, već je uzeo kao suvenir. U svakom slučaju nije trebalo to da radi, ali ni da dobije batine i bude maltretiran psihički zbog toga - dodaje otac.

Roditelji su dečake odveli u Hitnu pomoć tek po otpuštanju iz policije, a sutradan su podneli prijavu protiv policajaca zbog nasilničkog ponašanja. Međutim, nisu bili zadovoljni radom Unutrašnje kontrole, jer je, kaže jedan od roditelja, dobio zapisnik u kome nije navedeno ko je tukao njegovog sina.

Odmah smo izneli primedbe i zatražili da se daju Komisiji na dalje postupanje. U petak smo dobili poziv da ponovo izađemo pred Komisiju i ovoga puta ćemo insistirati da se pogledaju snimci sa kamera koji navodno nisu usnimili maltretiranje dece - ističe otac.

U Zapisniku o razmatranju pritužbe, iz MUP-a navode da je "bilo propusta" u radu trojice policajaca od kojih je jedan učestvovao u privođenju, dok su dvoje bili vođa smene i pomoćnik komandira za dežurstvo i intervencije. Međutim, nije navedeno o kakvim se propustima radi i da li će oni na bilo koji način biti sankcionisani.

Tužilaštvo: Unutrašnja istraga još u toku

U Osnovnom javnom tužilaštvu potvrđuju da su roditelji protiv trojice službenika interventne policije podneli krivične prijave i da im je u vezi sa tim iz policije dostavljen izveštaj Unutrašnje kontrole "u vezi utvrđivanja da li u radnjama policajaca ima propusta u radu i nezakonitog postupanja".

U izveštaju se navodi da je postupak još u toku. Nakon izvršenih svih provera u oba predmeta biće doneta jedinstvena javnotužilačka odluka o kojoj će javnost biti obaveštena - navode iz Tužilaštva.Iz niške policije novinari zasada nisu uspeli da dobiju odgovor na pitanja u vezi sa ovim slučajem.

