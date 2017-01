HUMANO: Trčaće i po ledu za malog Vladu!

Željko Zeljković trčaće 80 km od Pančeva do Smederevske Palanke, donatori mogu da plate njegov maraton

Da li roditelj ima pravo da odustane? Da kaže „ne mogu više, dosta mi je“ kada lekari kažu da njegovo dete ne može da pobedi bolest, jer se iza jedne krije druga, iza druge - treća?



Nema.



Zna to dobro Siniša Đorđević, koji se već godinama bori za život svog sina Vladimira.



Neprekidna bitka



Borba za Vladino ozdravljenje traje duže od tri godine. Kad je imao šest godina, ustanovljeno je da boluje od epilepsije. Nažalost, to nije bila jedina loša vest - maligni tumor na desnom bubregu operisao je u Tiršovoj. Potom su ustanovljene deformacije žučne kese i srca. Na klinici Acibadem u Istanbulu operišu mu srce. Sledi borba za golo preživljavanje, operacija za operacijom, lečenje, sakupljanje novca za lekove... A novca nikad dosta.



Petočlana porodica, u kojoj radi samo Siniša, nema načina da za novu operaciju u Turskoj sakupi 27.000 evra.



Ultraheroj



Iako je od septembra Đorđevićima ukinuta tuđa nega i pomoć, oni se ne predaju.



Reprezentativac Srbije u ultramaratonu Željko Zeljković odlučio je da istrči 80 kilometara od Pančeva do Smederevske Palanke, a svi ljudi dobre volje moći će da kupe kilometre i na taj način doniraju novac.



„Hoću da dam svoje srce, telo i noge za malog Vladu. Trčaću ultramaraton 15. februara. U toku trke pridružiće mi se prijatelji iz raznih mesta“, rekao je Zeljković, koji inače radi u pančevačkom Okružnom zatvoru.



Još jedna akcija

MUZIČARI I KOMIČARI ZAJEDNO



U subotu 28. januara u Pančevu će biti održan humanitarni koncert „Svim srcem za Vladu“, na kojem će nastupiti Beogradski sindikat, Period i Sekend hend, kao i stendap komičari Miodrag Stošić, Velimir Tošić i Miroslav Đorđević. Cena ulaznice u pretprodaji je 400 dinara, a kompletan prihod od prodaje ulaznica biće namenjen daljem lečenju malog Vlade.

Kako pomoći

KUPITE DEO TRKE



Svi oni koji žele da podrže inicijativu ovog reprezentativca moći će da unapred otkupe kilometre koje će preći, a to će jednostavno moći da urade tako što će izvršiti uplatu od 1.000 dinara pa naviše na žiro račun za pomoć Vladi.



Uplate se mogu izvršiti na račun Siniše Đorđevića, broj 340-32110017-94, u Erste banci, s naznakom „(redni broj) kilometar“. Za uplate iz inostranstva aktivan je devizni račun broj

IBAN: RS35340764316401299932, SWIFT-kod: GIBARS22.

Autor: Aleksandar Bećić