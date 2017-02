LEGLO ZARAZE U LEBANU: Mrtva stoka pluta Jablanicom

U Upravi za ekologiju istakli su da takvi prizori „nisu njihov problem“ i da je to posao veterinarske inspekcije

Umesto da uginulu stoku, krave, ovce i piliće propisno zakopaju, a ceo prostor dezinfikuju, pojedini meštani Konjina nadomak Lebana bacaju ih u reku Jablanicu.



Time drastično ugrožavaju životnu sredinu i izazivaju katastrofalne posledice, a nadležni organi, kako upozorava portal Jugmedija.rs, okreću glavu od ovog problema i prebacuju odgovornost sa jednih na druge.



Kontrola



U lebanskoj Upravi za ekologiju za portal su istakli da „ovakvi prizori nisu njihov problem“, već da je za to zadužena veterinarska inspekcija, dok tamo tvrde da bacanje mrtve stoke u reke i jezera treba da kontroliše lokalna Uprava za ekologiju - i tako u krug.

- Zaista sam zgrožen i muka mi je da zatičem skoro svakodnevno ovakve slike. Baš jutros je neko bacio mrtvu kravu u reku. Ovo je i strašno i tužno - napisao je čitalac portala.



Kazne



Mnogi meštani uginulu stoku dovoze iz udaljenijih mesta i bacaju i u Južnu Moravu.



Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako baca leševe životinja u reke ili druge vodene tokove, ostavlja ih na putevima, otvorenom prostoru, u šupama ili na drugom mestu, ne prijavi uginuće ovlašćenom veterinarskom inspektoru.



Za isti prekršaj pravnom licu zaprećena je kazna od 100.000 do 1.000.000 dinara.





