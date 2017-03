MUĆKE U RAČI: Prodali opštinski stan za 2.612 evra

Priča o jeftinim kvadratima u Srbiji zaživela je u opštini Rača - kvadrat se prodaje po ceni od 60 evra.



Bar je po toj ceni bivši predsednik Rače Dragan Stevanović iz SNS opštinski stan prodao lokalnoj zubarki. Uvidom u ugovor do koga je došao Kurir, a koji je zaključen 11. marta 2016, navodi se da je opština prodala stan kvadrature 44m2 Veri Martinović po ceni od 322.563 dinara, odnosno za 2.612 evra. Tako je Martinovićeva kvadrat plaćala oko 60 evra. Zbog ove prodaje podneta je i krivična prijava Višem tužilaštvu u Kragujevcu.



Zloupotreba položaja



- Martinović Vera kupuje nepokretnost za ugovorenu kupoprodajnu cenu od 322.563,64 dinara, a cena je utvrđena nalazom i mišljenjem stalnog sudskog veštaka... - navodi se u ugovoru, kao i da je Martinovićeva pravo na otkup stana stekla primenom odredaba Zakona o stanovanju.



Ugovor su potpisali tadašnji predsednik opštine Stevanović, kao prodavac u ime opštine, i Martinovićeva. U Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu potvrđuju da je podneta anonimna krivična prijava zbog prodaje ovog stana 19. januara 2017. protiv Stevanovića, kao i Budimira Milenkovića, njegovog tadašnjeg zamenika.

- Prijava je podneta protiv Dragana Stevanovića iz Rače zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i Budimira Milenkovića iz Rače zbog krivičnih dela: zloupotreba službenog položaja u pomaganju i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Navodi krivične prijave odnose se na navodno nezakonit otkup stana površine 44 m2 po znatno nižoj ceni od tržišne vrednosti - stoji u odgovoru, kao i da su od PU Kragujevca zatražili da izvrši proveru navoda prijave, koja je u toku.



Dragan Stevanović u razgovoru za Kurir kaže da je on ugovor „samo potpisao“.

- To je opštinski stan, a vrednost je procenila nezavisna agencija. Stan nije išao na licitaciju, Martinovićeva je u njemu živela 10-15 godina pre nego što je zatražila otkup - kaže Stevanović, a na pitanje da li mu je bila nelogična cena, navodi:



Politički obračun



- Nije. Neko drugi je pripremao dokument. Kako ja to da zaustavim? Ne znam kolika je vrednost kvadrata u Rači. A i stan je star, nema kupatilo, zgrada je iz pedesetih.



Martinovićeva, dodaje, nije član SNS, ali je zna jer je Rača mala. Za prijavu, tvrdi, prvi put čuje od nas, te veruje da mu je sve to politički namešteno. Milenković i Martinovićeva nisu odgovarali na pozive i poruke s pitanjima na brojeve telefona poznate redakciji.

Aleksandar Senić, SNS

ISKRENO, SVE JE NELOGIČNO



Aleksandar Senić, poverenik SNS za Raču, kaže da Stevanović i Milenković više ne pripadaju njihovoj odborničkoj grupi, te da od prošlogodišnjih izbora nastupaju u lokalnoj skupštini kao grupa građana.

- Prodaja tog stana po navedenoj ceni u najmanju ruku je nelogična, a da li je bilo zloupotrebe, utvrdiće nadležni organi. U svakom slučaju, rukovodstvo odbora SNS u Rači ograđuje se od svih njihovih postupaka - kazao je Senić.

