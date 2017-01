NIŠLIJE NA NOGAMA ZBOG RADIJATORA: Zbog skupog grejanja svakog dana protesti stanara

NIŠ - Udruženi pokret slobodnih stanara (UPSS) iz Niša najavio je danas da će zbog visokih računa za grejanje svakodnevno protestovati ispred Gradske kuće od 30. januara do 3. februara.

Predsednik Upravnog odbora UPSS Saša Kostić je pozvao sve građane Niša da im se pridruže i da se zajednički izbore za svoja prava i poštovanje zakona.

Kostić je rekao da je Gradska toplana po Zakonu o energetici morala da do 29. decembra potpiše pojedinačne ugovore s korisnicima grejanja, ali se to nije dogodilo.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

"Visoki računi za struju su posledica nepostojanje pojedinačnih ugovora. Da oni postoje, cena grejanja bila bi definisana i garantovana na početku grejne sezone", smatra Kostić. Po njegovim rečima, decembarski računi za grejanje veći su u proseku od 80 do 100 odsto od novembarskih. On je podsetio da je Udruženi pokret slobodnih stanara na svom sajtu objavio fakture "Jugorosgasa" koje pokazuju da je to preduzeće decembra prošle godine ispostavilo niškoj Gradskoj toplani račune za gas koji su svega 15 odsto veći u odnosu na račune iz decembra 2015. godine.

Foto: Thinkstock/Ilustracija

Centar za zaštitu potrošača Forum je ocenio da su visoki računi za grejanje u Nišu posledica "eksperimenta" Ministarstva energetike pod nazivom "naplata grejanja prema utrošku"."Grejanje u Nišu je dva i po puta puta skuplje nego u Beogradu, iako se za grejanje koristi isti energent, a razlika je u tome što se grejanje u Nišu obračunava po utrošku, a u Beogradu po kvadratnom metru", navedo je Forum.

Direktor Gradske toplane Zoran Stojanović proteklih dana je u više navrata na lokalnim medijima objašnjavao da su visoki decembarski računi posledica povećanja potrošnje goriva zbog jake zime.Stojanović je isticao da je Toplana, da bi izašla u susret korisnicima daljinskog grejanja, rok za plaćanje decembarskih računa produžila do 28. februara.

Autor: Beta,Foto: Fonet