NOVI SAD: Kamen temeljac za Hitnu pomoć

Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević položili su juče kamen temeljac za izgradnju nove zgrade Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu.



Mirović je poručio da će pokrajinska vlada i Grad Novi Sad zajedno finansirati izgradnju tog objekta, za šta su izdvojili po 204 miliona dinara, i da će radovi na izgradnji biti završeni za godinu dana.



On je najavio da će za nekoliko nedelja početi potpuna rekonstrukcija Regionalne bolnice u Pančevu, a da će republička vlada, preko Ministarstva zdravlja, pripremiti finansiranje izgradnje B i C bloka Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Krenuće se, kako dodaje, i u sanaciju klinika i instituta u okviru Kliničkog centra Vojvodine, kao i u rekonstrukciju odeljenja za plućne bolesti u Regionalnoj bolnici u Subotici i da su sredstva za te namene već obezbeđena.

- Iz ovog zajedničkog plana Ministarstva zdravlja, pokrajinske vlade i Grada Novog Sada vidi se da ćemo ove godine imati ogromna ulaganja u zdravstveni sistem, i to je ono što treba da dovede do poboljšanja u toj oblasti - istakao je Mirović.



Ministarstvo građevinarstva biće investitor radova u sedam kliničkih centara u Srbiji, saopšteno je na sednici Koordinacionog tela za realizaciju projekata, ulaganja u rekonstrukciju ili izgradnju kliničkih zdravstvenih centara, kojim predsedava potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović.



Mihajlovićeva je istakla da je ministarstvo obezbedilo 260 miliona dinara za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za svih sedam zdravstvenih institucija, te da kašnjenja radova neće biti.

Po njegovim rečima, Novi Sad će u ovoj i sledećoj godini imati mnogo novih objekata - zgradu Radio-televizije Vojvodine, blokove B i C Kliničkog centra, zgradu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i zgradu Muzičke škole i Koncertnu dvoranu.Gradonačelnik Vučević je rekao da su Novosađani dugo čekali da počne realizacija izgradnje nove zgrade Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.- U tu veliku investiciju krenuli smo zahvaljujući podršci pokrajinske vlade, koja u jednakom iznosu kao i Grad Novi Sad finansira izgradnju ovog objekta, koji će imati 5.300 kvadratnih metara korisne površine koja obuhvata i samu zgradu hitne medicinske pomoći i garažni prostor - rekao je Vučević.On je objavio i da je Grad Novi Sad od Ministarstva zdravlja dobio 80 miliona dinara za rekonstrukciju i ulaganje u infrastrukturu Doma zdravlja na Limanu IV.

