NOVI SAD: Razbijen ledeni čep na Dunavu kod Žeželjevog mosta

Nalog za rad potiskivača to preduzeće izdao je juče u jutarnjim časovima, a bilo je potrebno višečasovno delovanje da bi se led pokrenuo jer se prostirao od Žeželjevog pa sve do Mosta slobode.

Na deonici Dunava kod Novog Sada u dužini od 14,7 kilometara i dalje je na snazi vanredna odbrana od zagušenja ledom, dok se redovna odbrana sprovodi na gotovo 800 kilometara vodotokova u Vojvodini.U saopštenju Voda Vojvodine dodaje se da će potiskivač "Sloga" biti i dalje u pripravnosti za reagovanje, ukoliko led ponovo blokira plovidbu, jer ponovni pad temperatura najavljen za sledeću sedmicu.

Preduzeće prognozira i da će Dunavom stići i ledene sante iz Madjarske, pa je oprez potreban jer gomilanje leda i stvaranje barijera mogu dovesti i do takozvanih lednih poplava.Dodaje se da je ledostaj formiran i na Savi, na deonicama od Hrtkovaca do Jarka, u zoni ušća Bosuta u Savu i kod sela Jamena, a da su Tisa i banatski vodotoci i dalje potpuno zaledjeni. Debljina leda na Dunavu je od pet do deset centimetara, a na Savi, Tisi i banatskim vodotocima do 15 centimetara.

