PONOVO SNEG: U ponedeljak hladno, vetrovito, popodne padavine!

Duvaće slab do umeren vetar, koji će u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama biti u pojačanju. Najniža temperatura od biće od minus 12 do minus četiri stepena, a najviša od minus tri do jedan stepen.

U Beogradu će ujutro u ;pojedinim delovima grada biti magla, a u toku dana pretežno oblačno, pre podne suvo, posle podne i uveče povremeno slab sneg, uz slab do umeren vetar, koji će posle podne biti u pojačanju. Najniža temperatura biće oko minus četiri, na periferiji do minus sedam, a najviša oko nule.

Biometeorološka situacija može nepovolјno uticati na hronične bolesnike. Naročit oprez se savetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim obolјenjima.

Meteoropatske reakcije moguće su u vidu bolova u kostima i zglobovima, poremećaja sna i glavobolјe.

http://chats.viber.com/kurir