SAMO NOVA OBEĆANJA: Radnici propalih niških preduzeća otišli ogorčeni s protesta

Predstavnik radnika Žarko Đorđević rekao je da ne zna kada će 2.300 radnika koji su se naknadno prijavili Centru za socijalni rad dobiti pomoć u iznosu minimalne zarade.

"Rekli su nam najpre da će to biti 9. januara, a onda da će biti nedelju dana kasnije, pa da će biti u petak, pa u ponedeljak. Sada nemamo nikakvu informaciju šta je sa tim parama", istakao je Đorđević. On je kazao da Vlada Srbije treba da obezbedi novac za isplatu "minimalca" radnicima koji su u period od 26. decembra do 6. januara prijavili potraživanja za zaostale zarade.

Đorđević je rekao da se radnička delegacija nije, kao što joj je to obećano, sastala ove nedelje s ministrom privrede Goranom Kneževićem.

"Rečeno nam je sada u Gradskoj kući da ćemo se sa ministrom sastati u utorak 14. februara. Tražićemo da nam tada kaže konkretan datum kada će država početi da nam isplaćuje zaostale zarade", rekao je Đorđević.

Prema njegovim rečima postoje uslovi za isplatu zaostalih plata jer bivši radnici poseduju svu potrebnu dokumentaciju, kao i presude Ustavnog suda i suda u Strazburu.

Bivši radnici propalih niških firmi, Elektronske industrije, "Građevinara", "Kvaliteta", "Duvan prometa" i drugih, ocenili su da je "sramno to što već godinama moraju da mole državu za svoje pare".

"Ne mogu da naplatim 700.000 dinara, a sve je izvršno i za svaki dinar imam presudu Privrednog suda", rekla je radnica "Kvaliteta" Tankosava Nejković.

Bivši radnik "Duvan prometa" Dragan Mirković istakao je da je radnicima dosta laži jer već godinama dobijaju obećanja "od petka do petka".

"Za Partizan su odmah našli pare u budžetu, a za nas 8.000 ili 9.000 radnika para nema. Niko nas ne pita da li imamo hleb, da li možemo račune da platimo", naglasio je Mirović.

Radnicima koji su danas protestovali ispred Gradske kuće nije se obratio niko od gradskih čelnika.

Član radničke delegacije Radovan Kovačević je kazao da gradonačelnik Niša Darko Bulatović nije dozvolio većniku resorno zaduženom za privredu da se pojavi pred radnicima zato što je za utorak zakazan sastanak sa ministrom Kneževićem.

Bezmalo 7.500 radnika bivših društvenih firmi prijavilo je potraživanja za zaostale zarade ovdašnjem niškom Centru za socijalni rad, ali se procenjuje da ukupno oko 9.000 radnika ima neisplaćene plate.

Tačan iznos njihovog duga za neizmirene zarade nije još saopšten, ali se veruje da premašuje dve i po milijarde dinara.

