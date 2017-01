SITUACIJA U SRBIJI SE STABILIZUJE: Kritično od Pupinovog mosta do Grocke, stižu mađarski ledolomci Srbija 09:20, 16.01.2017. 0

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da što se tiče vodnog sabraćaja, na reci Tisi je obustavljena plovidba 5. januara, od brane na Tisi do granice sa Mađarskom

Plovidba je obustavljena zbog ledostaja koji pokriva do 90 odsto plovnog puta, u svim krivinama, plovidbenim otvorima mostova i uskim grlima plovnog puta na ovom sektoru.

Foto: Desanka Nikolić

Na kanalima hidro sistema Dunav - Tisa - Dunav je, zbog ledostaja, obustavljena plovidba dana 6. januara. Na reci Savi je 8. januara, usled pojave leda i ledohoda, kao i izrazito niskog vodostaja, obustavljena plovidba od 49 do 210,8 rečnih kilometara.

MINISTARSTVO: Pojedini putevi blokirani, redovno stanje na železnici i aerodromima

Na Dunavu je 8. januara, usled pojave leda i ledohoda, obustavljena plovidba od Bezdana do Kladova, dok je od Kladova do Đerdapa II plovidba obustavljena zbog jakih udara vetra i formiranja ledenog pokrivača.

Foto: Beta

Redovna odbrana od leda proglašena je na Dunavu od 1275 do 1215 rečnog kolometra, kao i na sektoru od Golupca do Smedereva 2, zatim na Savi od Hrtkovaca do granice sa BiH, kao i na celom toku Tise.

LED UNIŠTIO APATINSKO PRISTANIŠTE: Novo vanredno stanje na 90 kilometara Dunava!

Doneta je odluka o aktiviranju ledolomca "Greben" na potezu od Djerdapa 1 do izlaska iz Kazana, ističe se u saopštenju.

LED NAPRAVIO HAOS U ZEMUNU: Zarobio čamce, barže nalegle na Pupinov most! Sante nose sve pred sobom!

U Srbiju danas popodne stižu dva ledolomca iz Mađarske, koji će pomoći saniranje ledenih čepova na rekama, rekao je pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Veljko Kovačević.a sada nema nepravilnosti i zakašnjenja vozova za prevoz putnika, niti poteškoća u odvijanju robnog železničkog saobraćaja.

Foto: Desanka Nikolić

Što se tiče stanja u vazdušnom saobraćaju, na Aerodromu Nikola Tesla od 16 do 19 sati realizovani su svi letovi iz planiranog reda letenja, bez otkazivanja, uz manja kašnjenja zbog meteoroloških uslova na polaznim aerodromima.

Bonus video

POKRENUTI LED IZAZVAO ŠTETU: Ovako izgleda izvlačenje oštećenih splavova na Dunavu





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Beta,Tanjug