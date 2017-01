SRAMOTA: Radoici Milosavljeviću oduzeta televizija RTK

Privatizacija Radio-televizije Kragujevac raskinuta je jer kupac Radoica Milosavljević nije ispunio skoro nijednu od preuzetih obaveza. On je priznao da je to namerno uradio, što će dodatno razljutiti 76 radnika, čija je sudbina zasad nepoznata.



Zaposleni mesecima ne primaju plate, zbog čega štrajkuju, ali država je tek sada reagovala.

- Komisija za kontrolu izvršenja obaveza kupca odlučila je da raskine ugovor o prodaji kapitala, jer je kupac raspolagao imovinom vrednijom od deset odsto ukupne vrednosti stalne imovine i nije blagovremeno dostavio bankarsku garanciju - potvrđeno je UNS-u u Ministarstvu privrede. Televizija, koju je kruševački biznismen kupio sredinom 2015. godine za 85.500 evra, ne emituje program od početka decembra, kad su joj izvršitelji popisali i prodali opremu za emitovanje i proizvodnju programa, a po osnovu tužbi zaposlenih za neisplaćene zarade.



U Ministarstvu privrede kažu da kupac nije ispunio više obaveza.

- Kupac nije isplatio dospele zarade za jun, jul, avgust i septembar 2016, a i nije investirao 150.000 evra u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora. Televiziji je oduzeta dozvola o pružanju medijskih usluga, iako je u skladu s ugovorom kupac morao da održi proizvodnju medijskih programa. Ministarstvo je naplatilo bankarsku garanciju od 150.000 evra - navodi se u saopštenju Ministarstva. Vlasnik Radoica Milosavljević za UNS je rekao da „potpuno razume što je privatizacija raskinuta“.

- Shvatio sam da je nerealno da ispunjavam obaveze na osnovu prethodnih dugovanja i da mi je ovako mnogo manji rizik. Zaposleni, njih 67, nisu zarađivali novac, komercijala nije zaradila ni dinar i televizija tako nije mogla da opstane - rekao je on.

Radnici poslali izvršitelje

IMOVINA OTIŠLA NA DOBOŠ



Sva popisana putnička vozila i tehnička oprema, osim jednog laptop računara, prodata su na prvoj licitaciji na osnovu izvršnih presuda 26 zaposlenih za neisplaćene zarade. Većina pokretnih stvari prodata je po početnoj prodajnoj ceni, koja iznosi 70 odsto od procenjene vrednosti, dok je za nekoliko stvari postignuta viša cena. Procenjena vrednost pokretnih stvari koje su prodate bila je 1,2 miliona dinara, a prihod je bio dovoljan da se namiri dobra polovina od 26 radnika.

