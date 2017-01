ZALUTAO U BELU SMRT: Selimir Kuzmić (82) osma žrtva zime

Bela smrt odnela je osmu žrtvu!



Selimir Kuzmić (82) iz sela Batuše kod Malog Crnića pronađen je u polju, smrznut, na dva kilometra od svoje kuće.



Pronašli ga na njivi



On je u utorak bio na sahrani svog komšije Borivoja Đorđevića i oko 19 časova krenuo kući. Međutim, na putu je pogrešno skrenuo i umesto ka svojoj kući, uputio se ka Malom Crniću. Do svog dvorišta nikad nije stigao. Kad je porodica shvatila da je Selimir već trebalo da stigne kući, pozvala je policiju. Nažalost, našli su ga oko ponoći, smrznutog, u njivi.



Iako mediji, nažalost, vrlo precizno vode crnu statistiku ovogodišnjeg hladnog talasa, načelnik Sektora za vanredne situacije Predrag Marić kaže da prilikom priče o smrtnim slučajevima treba biti oprezan:

- Do sada su potvrđena dva smrtna slučaja, a za dva se čeka medicinska potvrda - rekao je on agenciji Tanjug i naglasio da je od Badnjeg dana do danas evakuisano 139 ljudi.

Stiže ledena kiša



Mnogi zvaničnici upozorili su da se, dok traje ledeni talas, ne izlazi iz kuće bez preke potrebe. U 13 opština u Srbiji proglašena je vanredna situacija, a juče je počelo dopremanje nafte ugroženim opštinama.



Najviše evakuisanih je u Vranju i okolini. Tamo je bilo najviše intervencija, dopremanja hrane, pomoći bolesnim ljudima...



Današnji dan biće veoma težak, sa temperaturama. Tokom noći između četvrtka i petka moguća je kiša koja će se lediti na tlu, uglavnom na severu i istoku zemlje. Hroničnim bolesnicima savetuje se poseban oprez.



E.K.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Fonet