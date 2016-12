ZANAT ZAMENIO IGRAČKAMA: Vojvođanski Đepeto

Dugo se bavio metalom. Mašinac, bravar, Ištvan Galamboš iz Mihajlova kod Zrenjanina bio je dobar majstor, čitav život posvećen svom poslu.



A onda je sasvim slučajno, pre sedam godina napravio prvu igračku od drveta. I život mu se promenio. Na metal je zaboravio, drvetu je dao svu svoju ljubav, maštu i veštinu.

- Vremenom je krenula i malo ozbiljnija priča. Počeo sam da prodajem igračke. Iz godine u godinu sam izbacivao nove modele. Sada već i ne znam koliko vrsta igračaka imam i koliko toga sam radio - s ponosom kaže Ištvan.

Više pravi za mališane



- Pravim voziće, kamiončiće, automobile, avione, traktore, razna prevozna sredstva. Sve radne mašine koje se daju videti na putevima pravim. Uglavnom su to igračke za dečake. Ima nešto malo igračaka i za devojčice. Za njih najčešće kupuju didaktičke igračke. Nema ih baš mnogo i uglavnom su to kocke - objašnjava naš sagovornik.



Svaka igračka koju napravi je prilagođena deci, da može „da stane u njihove rukice“.



Sve modele koje pravi Ištvan je sam osmislio.

Ne trebaju mu skice



- Modeli su moji, sve mere sam sam odredio. Ništa nisam uzeo od drugih. I sve to držim u glavi. Više mi ne trebaju ni skice ni papiri. U početku sam crtao, smišljao, proračunavao. Sada to ne moram da radim - kaže Ištvan.



Cene igračaka se kreće od 3 do 10 evra. Sve zavisi od modela, prenosi portal I Love Zrenjanin. Postoji mogućnost i da se poruči nešto što nije u standardnoj ponudi.

- Sve mogu da napravim. Potrebno je jedino da neko donese crtež toga što želi i da tačno pojasni kako hoće da to izgleda. Da ja to shvatim i razumem - kaže Ištvan.

Zanimljivosti



Najjeftinija igračka....350 din

Najskuplja igračka..1.200 din

Najdalji kupac....Iz Australije

Stalni kupci.........Iz EU, SAD, bivše Jugoslavije

Prava stvar

EKOLOŠKE I BEZBEDNE



Kad dobijete dete, počinjete da obraćate pažnju i na one stvari koje do tog trenutka niste primećivali. Po pravilu, svaki roditelj želi najbolje za svoje dete, pa i igračke. A one koje pravi Ištvan su ekološke i prirodne.

- Nema bojenja, lakiranja. Deca mogu da se igraju s njima bez straha i opasnosti po zdravlje. Ne idem na to da imaju izgled koji bi možda više privukao pažnju dece, nego idem na sistem zdravlja i da nema nikakvih problema - kaže.



Od drveta najčešće koristi bukvu i lipu.

Autor: Foto: Privatna arhiva