SAMO U AGENCIJI TRAVELLAND 45% POPUSTA

Letnja turistička sezona je uveliko počela, a pojedini termini su odavno rasprodati. Turistička agencija „Travelland“ ponovo iznenađuje svojom ponudom. Za pojedine hotele u Grčkoj, koja je najpopularnija destinacija među našim turistima, agencija „Travelland“ u ovom trenutku nudi popuste do čak 45%. Ove atraktivne ponude za hotelski smeštaj u Grčkoj, možete u agenciji „Travelland“ iskoristiti do 24. juna.

- Nije samo popust ono čime se možemo pohvaliti u ovom trenutku – rekao nam je Milan Jovanić iz turističke agencije „Travelland“. – U određenim terminima više nije moguće izvršiti rezervaciju, kako za hotelski smeštaj, tako i za apartmanski smeštaj, zbog popunjenih kapaciteta. Zato smo se potrudili da obezbedimo raspoložive ponude našim turistima u odličnom odnosu cene i kvaliteta hotela. Imamo slobodnih mesta u hotelima koji su odavno zatvorili prodaju za druge.

Iz bogate ponude agencije „Travelland“ u ovom trenutku se izdvaja odličan hotel Aristoteles Beach 4* u mirnoj regiji gradića Afitos, na oko 80 km od Soluna. Zaljubljenici u prvi prst Halkidikija, u poluostrvo Kasandra, dobro su upoznati sa šarmom Afitosa. Ovo mesto pleni svojim uskim kamenim ulicama i pravim ukusima Mediterana. Hotel Aristoteles Beach 4* izgrađen je u mediteranskom stilu, a sadrži osam zgrada sa velelepnim pogledom na more. Plaži se pristupa posebnim liftom za goste hotela, a na samo par minuta je i grad Kalitea. Po cenama već od 904 €, cela porodica može uživati u „all inclusive“ usluzi hotela Aristoteles Beach 4*.

- Imajući u vidu da po cenama već od 904 € možete dobiti uslugu „all inclusive“ u hotelu Aristoteles Beach 4*, možemo reži da je to odlična ponuda – objasnio je Milan Jovanić iz turističke agencije „Travelland“. – Medjutim, to nije sve. U terminima od 21.06. kao i od 01.07. nudimo besplatnu avio-kartu za dete u pratnji dve odrasle osobe, za sve one koji se opredele za avio-prevoz.

I ove godine turistička agencija „Travelland“ ima opciju avio-prevoza do Soluna, a koji se može kombinovati sa odabranim hotelom. Pored čarter letova, ova agencija organizuje i transfer od aerodroma do hotela. Uverili smo se da u prvim terminima za hotel Aristoteles Beach 4*, agencija „Travelland“ zaista poklanja avio-kartu za dete u pratnji dve odrasle osobe. Ovu ponudu možete iskoristiti do 24. juna.

- Nije samo hotel Aristoteles Beach 4* opcija u kojoj nudimo gratis avio-kartu za jedno dete – nastavio je Milan Jovanić iz agencije „Travelland“. – Istu akciju imamo za još dva hotela iz naše ponude na poluostrvu Kasandra. U pitanju su hoteli Hanioti Grand Otel 4* i Hanioti Grand Victoria 2*. U terminu od 01.07. za ova dva hotela takođe nudimo gratis avio-kartu za dete u pratnji dve odrasle osobe.

Po cenama već od 702 € cela porodica može letovati u hotelu Hanioti Grand Otel 4*. Ovaj hotel se nalazi na samoj plaži Haniotija i nudi uslugu polupansion. Nešto skromniji hotel Hanioti Grand Victoria 2* možete u agenciji „Travelland“ rezervisati po cenama od neverovatnih 549 € za celu porodicu. Po ceni apartmanskog smeštaja imate mogućnost hotelskog smeštaja sa obezbeđnim doručkom i večerom u hotelskom restoranu. I to nije sve. Na već snižene cene, turistička agencija „Travelland“ obezbedila je dodatnih 5% popusta za celokupne uplate, za hotele Hanioti Grand Otel 4* i Hanioti Grand Victoria 2*.

Svi zainteresovani mogu dobiti više informacija na zvaničnoj internet prezentaciji agencije „Travelland“ ili na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Specijalne ponude agencije „Travelland“ možete iskoristiti do 24. juna.

