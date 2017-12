NE PROPUSTITE: Najbolji decembar na SBB-u do sada je stigao – 6 novih kanala u ponudi!

Čak šest novih kanala, među kojima su originalni zabavni programi domaće i inostrane produkcije za decu i odrasle, najgledanije svetske serije, kao i najtraženija domaća serija, zasigurno će obeležiti predstojeću zimsku sezonu i obradovati najširu publiku SBB, Total TV, D3i, IKOM i EON korisnika.

Atraktivni sadržaj za sve generacije

Već sada u osnovnoj ponudi možete da gledate Pikaboo, a uskoro i Top kanal. U startnom digitalnom paketu dostupni su Prva World i Prva Kick, od 14.12. Epic Drama, a do kraja godine i TV 1000 Russian Kino u HIT paketu.

Dečiji kanal Pikaboo HD obojiće svet najmlađih gledalaca, uz vesele junake najpopularnijih crtanih filmova. Među njima je i jedno od najvećih iznenađenja koje se pojavilo u proteklih nekoliko godina na YouTube-u – "Pilići“, kao serijal crtanih filmova.

Na velika vrata uskoro ulazi i TOP kanal u HD-u, premijernim emitovanjem prve epizode nove sezone serije koja je tokom prošle godine oborila sve rekorde gledanosti u Srbiji – Ubice mog oca. Prva epizoda biće emitovana 18.12. u 20h. Pored Ubica mog oca, gledaoci će moći da prate i hit serije kao štu su Homeland, Sons of Anarchy, Državni posao, Odmori se, zaslužio si, Bron, Gomorrah, Hell on wheels, originalni zabavni program domaće produkcije (dnevni kviz, kulinarski šou) i mnoga druga ostvarenja.

foto: Promo

Za sve ljubitelje drame, u decembru će biti dostupan i kanal Epic Drama HD, mesto za gledaoce koji traže najbolje istorijske drame današnjice. Epic Drama pruža zbirku najuzbudljivijih žanrova i ekranizaciju svetskih književnih klasika, dok će nova destinacija najgledanijih domaćih, turskih, indijskih, latinoameričkih i drugih svetskih ostvarenja biti PRVA WORLD. Strastveni ljubitelji adrenalina i akcije pronaći će omiljenji sadržaj na još jednom u nizu kanala u SBB-ovoj ponudi - PRVA KICK. Mnoge će obradovati i najgledaniji filmski kanal u Rusiji, TV 1000 Russian Kino, pun neizostavnih savremenih ruskih filmova i televizijskih serija.

Decembarskim iznenađenjima ovde nije kraj. I ove godine magija ulazi u vaš dom, jer SBB otvara dodatne kanale od 15.12. do 15.01. i to uz vrhunske HBO i Cinemax kanale sa najnovijom verzijom HBO GO aplikacije.

Kurir

Autor: Foto: Promo