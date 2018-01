Počinje nova era Dance Arene na Exitu koju pokreće najjača TECHNO postava do sada!

Prošlog leta sve oči globalne elektronske muzičke scene bile su usmerene ka novom, spektakularnom izgledu mts Dance Arene. Nadaleko čuvena bina EXIT festivala tako je proslavila prvih 15 godina postojanja, gusto prožetih istorijskim momentima koje su uz njenu prepoznatljivu publiku stvarale i redom sve najveće svetske zvezde.



Ove godine famozna Arena doneće još mnoštvo inovacija koje će morati da se dožive na licu mesta, u zadivljujućem ambijentu najvećeg rova kolosalne Petrovaradinske tvrđave. Istovremeno, ako se po jutru na Areni poznaje dan, onda ultimativna tehno postava u četvrtak na mts Dance Areni najavljuje dosad najzvezdaniju listu izvođača, ispisanu na novoj, još dužoj stranici sa kojom počinje idućih 15 godina! Čast da se u četvrtak, 12. jula, prvi na nju upišu svojim furioznim setovima imaće trenutno najveći svetski tehno heroji! U ovoj postavi, kakva se viđa jednom u životu, zajedno igraće pionir i lider globalnog tehno pokreta Richie Hawtin, planetarno najmoćniji par u ovom žanru Adam Beyer i Ida Engberg, apsolutni simbol berlinske tehno scene Ben Klock, zvezda u usponu Amelie Lens, te zvanično najzapaženiji tehno talenat Anastasia Kristensen!

foto: Promo

Ovogodišnja regionalna podrška na Areni biće svetski proslavljen Splićanin DJ Jock, dok će dosad najveću mašineriju na tvrđavi prvi pokrenuti mladi novosadski tandem Dušan Nikolić i Runy! Nakon što je širom sveta predstavio svoj novi koncept "Close", premijerno izveden na Exitu 2016. godine, Richie Hawtin, jednako čuven i kao Plastikman, ovog puta na mts Dance Arenu se vraća u jutarnjem terminu i to da lično zatvori ovaj tehno line-up! U nedavnom intervjuu, Richie je najavio da će napraviti pauzu od nastupa, kako bi do juna dodatno razvio "Close" koncept, koji je dobio nagradu za najbolji "live" nastup na Ibiza DJ Awards 2017! Na jednu od svojih omiljenih pozornica vraća se i najveći tehno par svih vremena Adam Beyer i Ida Engberg, kojima će ovo biti prvi put da nastupe zajedno na ovim prostorima. Ovo je jedan od izuzetno retkih nastupa koje čuvaju samo za izuzetne događaje kakvi su Coachella, Awakenings ili oboma veoma blizak EXIT. Sa troje dece i dve ogromne karijere, nakon nedavnog venčanja, svetski mediji su ih proglasili za "prvu tehno familiju", "najkul par na sceni" i druge kovanice, a svi su pisali o njihovom odlasku posle venčanja pravo na podijum najpoznatijeg svetskog kluba, berlinskog Berghaina. A upravo najveći simbol i vodeći heroj ovog tehno hrama dočekaće ih na Areni! Nakon što je izveo svoj spektakularni "Photon" šou na nekoliko odabranih lokacija, Ben Klock stiže na Arenu u trenutku kad je najostvareniji. Od njegovog prethodnog gostovanja na Areni, zabeležio je i nagradu za "Essential Mix of the Year", te nastupao kao hedlajner vrtoglavog broja festivala čiji broj nastavlja da raste i u 2018. godini.

foto: Promo

foto: Promo

Ipak, ako neko može da napiše gotovo filmsku priču o usponu, to je nesumnjivo unikatna Amelie Lens! Belgijsku klupsku heroinu i Richie Hawtin i Adam Beyer proglasili su kao budućnost tehna, a koliko je tražena na svetskoj sceni najbolje govori podatak da je samo u oktobru upisala 27 letova, čak tri seta na ADE2017, isto toliko u novogodišnjoj noći i potpuno rasprodate nastupe širom Evrope, ali i u Australiji i Novom Zelandu, dok je godinu završila sa čak četiri hita u Top 20 tehno izdanja na Beatportu! Do pre samo godinu dana bila je relativno anonimna, a danas je hedlajner najvećih festivala, te rezident popularnog kluba Labyrinth gde brusi svoju veštinu za miks pultom u "all night long" setovima.

foto: Promo

Kroz veoma sličnu situaciju trenutno prolazi i rusko-danska zvezda u meteorskom usponu Anastasia Kristensen, koja je već proglašena zvanično za najveći DJ talenat od strane časopisa Mixmag, dok njen put ka vrhu sa jednakim oduševljenjem prate i ostali mediji, te sve brojnija publika. Splitski DJ Jock zna kakav je osećaj kad Carl Cox prvi vrti tvoj demo na Ibici, a potom i kad ga objavi za svoju izdavačku kuću a tebe pozove da nastupaš sa njim. Ne čudi onda ni kad te proglase za najboljeg producenta u regionu, čime je osiguran poziv da zaigraš u dresu Arene! Iste boje ove godine brane i domaćini sa novosadske scene, Dušan Nikolić, rezident Tunnela, kultnog kluba na samoj tvrđavi, i Runy, njegov saradnik u prvom ovogodišnjem miksu na Areni.

foto: Promo

Samo do 15. januara jedna ulaznica otvara pet festivala!



Nakon što je EXIT Summer of Love letos okupio četiri festivala u nizu, EXIT Freedom 2018 biće još veći festivalski poduhvat, jer ga čini čak pet festivala u pet zemalja: EXIT, Festival 84, Sea Star, Revolution i Sea Dance. U toku je i velika praznična akcija gde se uz EXIT ulaznicu po promo ceni od samo 6.490 dinara, samo do 15. januara dobijaju i ulaznice za ostala četiri festivala! Ulaznice se prodaju onlajn putem sajta exitfest.org, kao i direktno u mreži Gigs Tix, a na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i opcije za smeštaj i prevoz!

(Promo tekst)

Kurir

Autor: Kurir