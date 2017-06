Ovo su simptomi leukemije: Neki liče na grip, retko ko shvata šta se dešava!

Verovali ili ne, većina mladih krvnih zrnaca koje telo proizvodi dolazi iz koštane srži - masne supstance koja se nalazi u loptastim završecima kostiju, piše Stil.



Kod obolelih od leukemije, jedna od ćelije iz koštane srži mutira i postaje kancerogena, a zatim se klonira - pravi sopstvene kopije i na ovaj način opaka bolest napreduje.



Doktorka Marta Vedlej otkriva da je rizično starosno doba za odrasle između 50. i 70. godine života, iako u novije vreme leukemija napada i mlađe ljude.



"Postoji nekoliko podtipova leukemije, koji se određuju prema vrsti ćelije koja mutira, kao i u kojoj fazi proizvodnje ćelije mutacija počinje", objasnila je onkolog Meredit Barnart.



Kada je reč o simptomima leukemije, obe doktorke su se složile - ne postoji jasan simptom.



"Simptomi zavise od podtipa, ali mnogi od njih se zamenjuju za običan grip", kaže Barnart.



Ipak, one savetuju da obratite pažnju na sledeće promene:



Bleda koža



"Kada se leukemija razvija, mlade krvne ćelije oštećene kancerom mogu da preplave koštanu srž i tako otežaju proizvodnju zdravih ćelija. Zbog toga što u telu imate manje zdravih, a više oštećenih ćelija, može da dođe do anemije, a samim tim i bledila kože, naročito lica", objasnila je Barnart. Anemija može da izazove i stalan osećaj hladnih ruku.



Umor



"Kao i kod mnogih drugih bolesti, umor je uobičajeni simptom leukemije", kaže Vedlej. Ako se konstantno osećate iscrpljeno i nemate energije, a ranije ste je imali dosta, trebalo bi da se obratite lekaru. Anemija takođe može biti uzrok umora.



Infekcije i temperatura



Krvne ćelije su veoma važne komponente imunog sistema. Ako one nisu zdrave, kao što je to slučaj kod leukemije, osoba se mnogo češće razboljeva. Vedlej kaže da su infekcije i temperatura još jedni od simptoma koji se najčešće viđaju kod leukemije.



Kratak dah



"Zajedno sa nedostatkom energije, kratak dah je nešto na šta takođe treba obratiti pažnju", istakla je Barnart. Obratite pažnju na trenutke tokom fizičke aktivnosti - ako primetite da nemate vazduha ili vam se čini da je disanje drugačije nego ranije, ispričajte to vašem lekaru.

Sporo zarastanje rana



Ako vam posekotine dugo zarastaju, a modrice se lako pojavljuju, to može biti simptom leukemije. Male crvene tačkice na koži, poznatije kao petehije, takođe mogu da se jave zbog leukemije, a kod ove bolesti one se javljaju najčešće na nogama, kažu doktorke.



Drugi simptomi leukemije



"Pored navedenih, simptomi leukemije mogu biti i noćno preznojavanje i osetljivi i bolni zglobovi", otkriva Barnart, a Vedlej kaže da treba obratiti pažnju i na gubitak težine. Krvarenje iz nosa, natečeni ili uvećani limfni čvorovi, pad ili skok telesne temperature takođe su simptomi ove opake bolesti.



Dijagnoza



Ako doktor posumnja na leukemiju, poslaće vas na dodatne testove, kako bi se utvrdio broj crvenih krvnih zrnaca i trombocita.



Ako rezultati potvrde pretpostavljenu dijagnozu, lekar će vas poslati kod hematologa, doktora specijalizovanog za poremećaje i rak krvi, koji će odrediti tip bolesti i način lečenja.



Autor: Foto: Thinkstock