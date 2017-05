TIBETANSKI ELIKSIR DUGOVEČNOSTI: Ovaj recept za dug život i zdrav organizam star je 2000 godina!

Recept za ovaj prvi drevni eliksir pronađen je u starom tibetanskom manastiru, ispisan na glinenim pločicama.

Pretpostavlja se da je zapisan pre više od 2000 godina, a osim što daruje dugovečnost, obećava i savršeno zdravlje. Napitak služi za čišćenje krvnih sudova od masnih naslaga i prevenciju srčanog i moždanog udara.

Tibetanska tajna receptura takođe je preventiva za nastanak tumora, popravlja vid i pomlađuje organizam.

Recept za tibetanski eliksir zdravlja i dugovečnosti

Sastojci:

- 300 gr belog luka

- 1 kg neprskanog limuna

- 1.5 litara vode

Priprema:

300 grama belog luka i 1 kilogram limuna sa korom samleti na sitno. Nakon toga staviti litar i po vode da proključa pa smanjiti vatru i dodati u nju taj samleveni beli luk i limun. Poklopiti. Na laganoj vatri ovu smesu kuvati 15 minuta (nikako duže od toga). Skloniti s vatre i ostaviti da se ohladi. Čuvati ga u poklopljenoj staklenoj posudi (tegli).

Tretman:

Ovaj napitak uzimati na prazan stomak svakog jutra i to pola decilitra, tokom 25 dana. Iza toga obavezno napraviti pauzu od 10 dana a onda ponoviti postupak do poboljšanja zdravstvenog stanja. Nakon toga prestati s upotrebom leka.

Napomena:

Strogo se pridržavati dnevne doze leka i pauze od 10 dana između dva tretmana. Nakon izlečenja ne treba uzimati lek već samo ako dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja. Zdrave osobe koje se odluče da lek uzimaju radi poboljšanja opšteg stanja organizma neka primenjuju samo jedan do dva tretmana godišnje i to dva puta po 25 dana u razmaku od 6 meseci.

Kurir/Atma.hr