VI PITATE, STRUČNJAK ODGOVARA: Kad bešika popusti

Pitanje Već tri godine dešava mi se da iznenadna dobijem potrebu za mokrenjem koju ne mogu odložiti. U poslednjih pola godine više puta mi se desilo da se nevoljno umokrim pre nego što stignem do toaleta. U strahu da će mi se to ponoviti, koristim uloške. Kome da se obratim i da li to može da se leči jer sam očajna.

Milica P. (56)

Odgovor:

Urolog na Klinici za urologiju KC Srbije Dr Aleksandar Janičić



Problem koji navodite govori da se verovatno radi o prekomerno aktivnoj bešici. Lekar treba da vas uputi urologu, koji bi dalje sproveo dijagnostičku proceduru da bi utvrdio razlog zašto vam se to dešava. Dnevnik mokrenja koji biste popunili i druge dijagnostičke metode omogući će sprovođenje adekvatne terapije.

Terapijske opcije su dostupne i sprovodi ih urolog nakon obavljenih pregleda. Ohrabrujuće je što se tegobe uzrokovane hiperaktivnom bešikom veoma uspešno leče lekovima. Antimuskarinski preparati dostupni su i u našim apotekama i već posle nekoliko nedelja uzimanja leka oseća se znatno umanjenje tegoba, pri čemu će terapijski učinak biti mnogo bolji kod pravovremenog obraćanja lekaru.

