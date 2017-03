KAD SE CUGNE ČAŠICA VIŠKA: 10t stvari koje alkohol čini vašem organizmu

Stručnjaci navode da je telu, u proseku, potreban oko jednog sata da razloži jednu jedinicu alkohola, što može da varira u odnosu na godine, težinu i metabolizam osobe.

"Kada popijete piće, alkoholu je potrebno oko 10 minuta da se apsorbuje u krvi. Njegovi efekti postaju potpuni oko 30 do 90 minuta po unošenju u organizam. Najveća količina se razlaže u jetri, dok ostalo ekstrahuje kroz pluća (odatle potiče zadah), bubrege i putem znoja", objašnjava funkcionisanje alkohola u telu britanska doktorka Kler Morison.

Ona navodi deset načina kako alkohol utiče na pojedine organe i delove tela.

Oči

Ljudi koji piju najčešće i najbrže efekat alkohola osete po zamućenom vidu i/ili dvostrukim slikama.

Mozak

Posle jednog sata većina ljudi primećuje da su im rasuđivanje i koncentracija slabiji.



Bubrezi

Alkohol je diuretik i izaziva oslobađanje vode iz organizma putem bubrega, a takođe dovodi i do dehidratacije i povraćanja.

Jetra

Dugoročni efekti alkohola na jetru mogu biti veoma teški, a bolesti jetre fatalne bez odgovarajućeg tretmana. Oboljenja jetre ne pokazuju simptome dok ona ne bude ozbiljno oštećena.

Stomak

Alkohol izaziva povraćanje, mučninu, dijareju, gorušicu, dehidrataciju i gubitak apetita.

Pluća

Kada pijete raste rizik od upale pluća. Visoka koncentracija alkohola u krvi opušta usta i grlo, što usporava reakcije poput kijanja i kašljanja, a to smanjuje sposobnost pluća da se "čiste", odnosno da izbacuju sluz.



Mentalno zdravlje

Kao intoksikant, alkohol je odgovoran za smanjenje inhibicije, što često dovodi do svađe među ljudima.

Govor

Posle Jednog sata ispijanja pića, ljudi su obično pričljiviji, ali je njihov govor sve nerazgovetniji.

Pankreas

Velike količine pića mogu da dovedu do smanjenja šećera u krvi, što može dovesti do drhtavice, groznice, preznojavanja, a ako se ne tretira propisno, čak i do oštećenja mozga.

Seks

Opijenost je veoma čest uzrok seksa bez zaštite, to može dovesti do polno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće.

