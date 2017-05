LOTI (3) JE DOŽIVELA MOŽDANI UDAR: Sve se desilo zbog boginja! Roditelji, budite oprezni!

Međutim, kada je ustala, nije mogla da hoda i konstantno je padala. Odvezla ju je do najbliže bolnice, a Loti je sve vreme bilo loše. Doktor je prvo pomislio da je u pitanju Belova paraliza, jer joj je desna strana lica "visila", ali to nije objašnjavalo zašto nije mogla da hoda.

Isključili su mogućnost da je u pitanju moždani udar, ali jedna studentkinja koja je bila dežurna je imala iskustva sa žrtvama moždanog udara i insistirala je da se ipak proveri rendgenom.

"Nakon pregleda, dobili smo rezultate i rečeno nam je da je Loti ipak imala moždani udar. Bila sam u potpunom šoku, nije mi bilo jasno kako dete od 3 godine može to da doživi. Kada sam pitala doktora da li će se oporaviti, rečeno mi je 'najverovatnije ne'", priča Kler.

Loti su poslali u drugu bolnicu kako bi otkrili koji je uzrok udara, a tamo su na svu sreću dobili bolje vesti. Iako testovi nisu pokazali šta joj je, postepeno se oporavljala dok su joj davali da koristi aspirin.

Poslali su je kući, gde je polako počela da pomera jednu nogu i malo da govori, ali je i dalje često padala.

Napokon, nakon još istraživanja, otkriveno je da su razlog zbog kog je došlo do moždanog udara zapravo boginje, koje je imala četiri meseca pre udara.

"Rasekla je obrvu i išli smo u bolnicu da joj to regulišu dok je još imala boginje. Doktor je primetio da ima boginjicu na kapku i rekao nam da to može biti opasno, jer virus može da uđe u krv. U to vreme nismo mnogo razmišljali o tome, ali nakon moždanog, dosta smo se raspitivali i saznali da udar može biti uzrokovan boginjama kod dece koja nemaju drugih zdravstvenih problema. Virus je ušao u njen krvotok, pa se arterija u njenom mozgu suzila, što je dovelo do udara", navodi Kler.

Na svu sreću, Loti se skoro potpuno oporavila, a tek se malo na licu vide tragovi bolesti, koji će vremenom nestati.

Ona je opet ona srećna devojčica, a njena majka je želela da javno upozori sve roditelje da dobro obrate pažnju na svoju decu.

Autor: EPK,Foto: Printscreen