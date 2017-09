ODLIČNA VEST ZA FANOVE REGE MUZIKE: Sjajni izvođači dolaze na EXIT festival!

Reggae Stage dedicated to Wenti Wadada, spiritualno srce Exit festivala i najbolje mesto za opuštanje sa ekipom, otvoriće svoja vrata najvatrenijim fanovima regea, 6. jula na staroj dobroj lokaciji na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Mesto za sve ljubitelje dobrog vajba, opuštene atmosfere i duha jamajčanske muzike, Reggae stage, ove godine okupiće plejadu sjajnih umetnika, koji će na tvrđavi, kroz nesvakidašnje i zanimljive performanse uz melodične i vruće ska, roots reggae, dancehall i reggae muzičke stilove svim posetiocima pružiti potpuni letnji doživljaj.

Parče festivala koje odiše besprekornim osećajem mira i slobode, Reggae Stage dedicated to Wenti Wadada, ove godine predstavljaće sjajna domaća i strana imena. Prve večeri za showtime biće zaduženi DJ Ardimann, Ital Vision i Jahh Aka, pored njih nastupiće MadRed, Banzae, Little Shuja, Shuba Ranks, a na kraju večeri poseban muzički segment činiće izbor omiljene muzike Wenti Wadade. Drugi dan dobru energiju preneće nam Don Minott, u showtime-u RanDane, Exotic Times i DJ Verso, zatim Young Steppa, Butchaa, Bud M i Jahmessenjah Sound System. Treći dan nosioci pozitivne vibracije biće, u showtime-u Jamie Rodigan, Bradda Selecta, Bush Mad Squad, te Professor Skank, Herbal Queen, Baga Sound i Nina Davis. Za zatvaranje festivala i žurku do jutarnjih časova biće zaduženi Koet, Deadly Hunta, King Calypso za showtime, a pored njih i Samity, Sadam, DJ Shesha i za kraj večeri omiljena muzika Wenti Wadade. Sve dane festivala na ovoj bini uveličaće dobrom igrom plesna grupa Reggae dance crew.

Wenti Wadada se često opisuje kao veteran muzičke industrije, koji je iz rodne Jamajke otišao u London, pa u SAD i Kanadu, da bi poslednjih godina svog života prihvatio ulogu srdačnog domaćina Exitove Reggae bine, i dosta vremena provodio u Novom Sadu.

EXIT festival biće održan od 5. do 9. jula u Novom Sadu, a novina ove godine je Day Zero sa nastupom sastava The Killers, te No Sleep festival sa Jeff Millsom na Dance Areni koji će biti održani 5. jula. Ovim izvođačima će se na binama širom Petrovaradinske tvrđave od 6. do 9. jula pridružiti Years & Years, Rag'n'Bone Man, Jake Bugg, Jeff Mills, Paul Kalkbrenner, Hardwell, Jason Derulo, Roisin Murphy, Solomun b2b Dixon, The Jesus and Mary Chain, Ellen Allien, Jamie Jones, Black Coffee, Hot Since 82, Duke Dumont, Robin Schulz, Alan Walker, Lost Frequencies, Noisia, Foreign Beggars, Princess Nokia, Paula Tempe & Rebekah, Discharge, The Damned, Black Dahlia Murder, Recondite, Dax J, Antigone b2b Francois X i brojni drugi.

Kurir