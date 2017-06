HAMBURGER, PRIKRADANJE I PODRIGIVANJE: Ovo su najbizarniji razlozi za raskid!

Mnoge toga može da bude razlog za prekid veze, od hlađenja osećaja do preljube, ali priče koje su ovi ljudi podelili odnose se na raskide zbog čudnih i često vrlo banalnih razloga.

Predstavljamo vam najčudnije priče:

1. Veganka.

Izašli smo na večeru i ona je izgledala kao da će da zaplače. Kad sam je pitao u čemu je problem, objasnila mi je da na jelovniku nema ni jednog veganskog jela. Bilo je nekoliko opcija za vegetarijance, pa sam joj predložio da naruči nešto od toga, na što su počele da joj teku suze. Kad sam ponudio da odemo negde drugde, odmah se oraspoložila. Kad smo došli u restoran po njenom izboru, naručila je ribu.



2. Htela je pravog muškarca.

Izveo sam je na večeru i naručio sam lososa. Komentarisala je da bi trebalo da naručim hamburger, kao pravi muškarac.

3. Glasno je jela.

Bio sam u vezi sa curom koja je jela glasnije od svih ljudi koje sam ikada upoznao. Uvek bi žvakala sa otvorenim ustima i mljackala, a ako bi joj se, ne daj bože, neko jelo svidelo bilo bi još gore. Tad bi još glasno uzdisala od užitka. Nisam to mogao da podnesem.

4. Neodlučna.

Moja cura nikad nije mogla da odluči. Ako bismo išli u biosokp nije mogla da izabere film koji ćemo gledati. To me je izluđivalo. Kasnije se ispostavilo da je imala još jednog dečka. Kad sam je upitao za to rekla mi je da jednostavno nije mogla da odlučiti između nas dvojice.

5. Prikradala mi se u WC-u.

Imala je naviku da se mi se prišunja s leđa dok piškim, uhvati me za penis i cilja da se popiškim po sebi. S vremenom bih se pravio da me prepala i popiškio joj se po nogama, ne bi li shvatila da je to loša

ideja.

6. Problem sa senfom.

Stavljala bi senf na pomfrit tako da bi ga prvo istisnula na ruku i zatim ga razmazivala po krompirićima. Onda bi ostatak senfa jednostavno polizala s ruke.

7. Podrigivala je poput kamiondžije.

Podrigivala je poput kamiondžije, a onda bi me pogledala očekujući pohvalu. Jednom je na silu pokušavala da podrigne i to je završilo tako što se ispovraćala sama sebi u krilo.

8. Napadala me dok zevam.

Bilo joj je urnebesno smešno da mu gurne prst u usta svaki put kada bih zevnuo. Nikad nisam mogao da se opustim, stalno sam očekivao napad.

