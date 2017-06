VODILI SMO LJUBAV U POKVARENOJ TROLI U BEOGRADU: Kada smo se ujutru probudili usledio je pravi pakao!

Nevena iz Beograda je profesorka, a sa dečkom je vodila ljubav na javnom mestu, zbog čega ju je i dan danas sramota.

Ona je odlučila da otkrije svoju ispovest, a posle njene priče, dobro ćete se zamisliti.

"Pre tri godine, možda malo jače, na Dorćolu, u blizini Dobračine, bio je parkiran pokvareni trolejbus. Tad sam počela da se viđam s jednim taksistom iz kraja i, kako to obično biva, imali smo seks i u taksiju. Međutim, ubrzo nam je to dosadilo, a on mi je predložio pokvarenu trolu. Šta znam, možda ta trola i nije bila pokvarena, ali u svakom slučaju, bila je tu parkirana.

I te jedne večeri smo se ušunjali unutra. Bila je jesen, ali nije bilo ni mnogo hladno ni mnogo toplo.

Nismo smeli da se mazimo na sedištima jer smo se plašili da nas neko od prolaznika ne vidi, pa smo pobacali svoje stvari na pod i tu vodili ljubav.

Pošto smo prilično dugo ostali i pošto smo pili vino, ostali smo tu da džonjamo do jutra, pa ćemo onda svako svojoj kući.

Ujutru smo se probudili i – opet dohvatili. Imali smo sjajan seks i potpuno smo bili zaboravili na to da tu može neko da nas vidi.

Kad sam se pridigla da se obučem, videla sam na prozorima polepljene dlanove i dečje tršave glave koje bulje i prave face.

Vrisnula sam, brzo se obukla i rekla i njemu da nas posmatraju. Skočili smo ko opareni, a klinci su počeli da viču. Tuda je prolazila neka žena, srce mi je lupalo, jer sam se plašila da nas neko ne kazni zbog toga.

U svakom slučaju, tih nekoliko minuta sam proživljavala pravi pakao. Izleteli smo odatle i otrčali ka kolima. Ja sam, ko one javne ličnosti, stavila dlanove na lice da me neko slučajno ne prepozna.

Oni su vrištali za nama i smejali se.

Sutradan, kad sam došla u školu, đaci su se smejali iza leđa (radim kao profesorka). Ni dan-danas ne znam jesu li možda oni bili tamo kod trolejbusa, da li je neko nešto snimio.

Nadam se da će svako ko pročita ovu ispovest da me shvati i ne osuđuje.

U principu, ovo nisam nikome nikad ispričala do kraja, svi znaju da sam na raznim mestima imala seks, ali da sam se ovako uspaničila, to… to već niko ne sluti."

