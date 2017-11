(VIDEO) IMAM SEKS SA LUTKOM 4 PUTA NEDELJNO: Njegovoj ženi to ne smeta, ali čekajte da čujete ono najgore!

Džejm sje 58-godišnji inženjer i oženjen je već 36 godin. On ima jako dobar seksualni život i to sa lutkom Ejpril, koju u krevet odvede čak četiri puta nedeljno. Trenutno štedi kako bi kupio robotsku seks lutku koja može da se smeje, odgovara i reaguje na njegove pokrete tokom seksa.

Njegova žena Tina kaže kako joj prvo nije bilo drago što njen suprug ima novu "ženu" u životu, ali vremenom naviknula.

"Ako je zaista hteo, mogao je otići i pronaći bilo koju ženu, ali on to nije hteom ostao mi je vjeran", rekla je Tina. No to baš i nije tako. Džejmes zbog svojih godina ni ne veruje kako bi mogao pronaći tako lepu i mladoliku (lutke uvek izgledaju kao da su u 20-ima) jer, kako kaže nije Bred Pit.

"Imamo seks oko dva do tri, a ponekad i četiri puta nedeljno. Neverovatno je, kao da imam seks s pravom ženom. Jedina razlika je ta što je moram staviti u pozu u kojoj želim da bude", rekao je Džejmes i dodao kako je posedovanje seks-lutke samo jedan deo užitka koji mu pruža. Na duge staze, Džejms se o Ejpril treba brinuti - kako će je obući, našminkati i razgovarati s njome.

"Većina vlasnika seks-lutki kad ih nabave ne očekuju da će razviti s njima vezu. Kad bih trebao birati između Ejpril i svoje žene zaista ne znam koju bih izabrao", kaže ovaj čovek.

Do sad je Dćejms je trebao da koristi svoju maštu kako bi komunicirao s Ejpril, no tehnološki napredak koji iščekuje je robotska seks-lutka koja će pružati interaktivne seksualne usluge.

"Dodaćemo lubrikant, unutrašnje grejanje i možda nekakvu reakciju kada doživi orgazam", objasnio je Met, čovek iz kompanije koja se bavi prozivodnjom seks lutki.

Njegova koleginica Suzan trenutno radi na ugrađivanju elektronike u vaginu lutke, i G-tačku kako bi se muškarci mogli "sedeti, igrati se s njome i omogućiti joj da se oseća dobro".

