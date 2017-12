ŽIVOT PIŠE JEZIVE SCENARIJE: Najstrašniji horor filmovi su inspirisani stvarnim pričama!

Kopajući po starim novinskim člancima crne hronike i proveravajući istinitost nekih od najmračnijih zločina koji godinama progone javnost dolazili su do nepresušnog izvora materijala, stvarajući scenarije u kojima su glavne uloge imali stvarne serijske ubice, demoni i psihopate.

Ovi slučajevi zapravo na najbolji način dokazuju kako su u svetskoj kinematografiji upravo horori inspirisani stvarnim događajima najbolji.

Teksaški manijak pravio nameštaj od ljudske kože



Kultni horor klasik “Teksaški masakr motornom testerom” iz 1974. godine, prestravio je tadašnje tinejdžere koji su istraumirani napuštali bioskopske sale. Radnja filma prikazuje grupu prijatelja koji putujući kroz ruralni Teksas nailaze na kuću u kojoj živi manijakalni serijski ubica "Leatherface" (engl. lice od kože) i njegova porodica kanibala.

foto: Printscreen

Radi se o Edu Gejnu, rođenom 1906. godine, u Viskonsinu. Otac Džordž bio je alkoholičar, a majka Augusta fanatični protestant. Ed je bio povučen, nije imao prijatelja, a drugi učenici u školi su ga često maltretirali zbog mucanja. Otac mu umire od srčanog udara 1940. godine, a pet godina kasnije umire mu i majka. Ubrzo nakon smrti roditelja postaje opsednut nasiljem i seksom. Vremenom dolazi do potpunog pomračenja uma i počinje iskopavati leševe žena iz obližnjih groblja. Postao je opsednut idejom da postane žena, pa bi kožu žrtvi oderao sa tela i stavljao je na sebe. Od ostataka kože i kostiju je pravio nameštaj za kuću. Kraj njegovog terora počeo je 1957. godine, kada je ubio Bernis Vorden i odvukao je kući. Njen sin, zamenik šerifa, vratio se iz lova i našao lokvu krvi. Policija je već duže vreme sumnjala u Eda. Pretražujući njegovu kuću našli su ostatke Bernis Varden i još najmanje 20 leševa. Ed je priznao ubistva i pljačke grobova a ostatak života proveo je u zatvorskoj bolnici do svoje smrti 1968. godine.

Amityville - Horor koji još uvek traje



Najpoznatija ukleta kuća na svetu izgrađena je 1928. godine, navodno na starom indijanskom groblju, i od tog datuma počinje slučaj “Amityville”. O ovoj sablasnoj kući napisane su mnoge knjige i snimljeno čak osam horror filmova. Priča se vrti oko tragičnog ubistva porodice De Feo. Davne 1974. godine, Roland De Feo kao opsednut ustaje iz kreveta, uzima svoju lovačku pušku i s ubilačkim namerama izlazi iz svoje sobe. Iste noći ubija svoje roditelje, dve sestre i dva brata.

foto: Profimedia

Nekoliko dana kasnije Roland priznaje ubistva a na sudu se branio ludilom. Do današnjeg dana Roland De Deo tvrdi da je čuo demonske glasove koji su ga proganjali dok je bio u kući i da su ga oni naterali na ubistva. Govorili su mi “Pobij ih, pobij ih sve!” – tvrdio je na sudu. Uprkos tome, osuđen je na ukupno 150 godina zatvora, gde se i danas nalazi služeći svoju kaznu. Godinama kasnije u kuću useljava porodica Lutz, a ubrzo su i oni osetili natprirodne pojave koje opsedaju ovu kuću. Danas je "Amityville" kuća napuštena a prilaze joj samo najhrabriji znatiželjnici.

Neuhvatljivi zodijak

Radi se o najčuvenijem zastarelom slučaju u američkoj istoriji. Zodijak je serijski ubica koji je krajem šezdesetih godina terorisao šire područje severne Kalifornije. Sebi je dao ime u nizu šifrovanih pisama koje je slao štampi. Tri njegova pisma su ostala nedešifrovana, a njegov identitet nije poznat do danas. Iako je bilo više osumnjičenih, slučaj se vodi još uvek kao otvoren.

Njegov lik i delo prikazani su u veoma uspešnom trileru iz 2007. godine, a radnja filma se bazira upravo na njegovim zločinima i pismima kojima je ismevao policiju i najavljivao svoje zločine. Ubio je ukupno pet ljudi, a žrtve su mu bile mlade i lepe djevojke i ljubavni parovi koje je napadao na izolovanim mestima. Oni koji su uspeli da prežive njegov napad, pa su ga opisivali kao visokog i krupnog muškarca, koji je tokom napada nosio crnu kapuljaču, a na prsima je imao nacrtan simbol prekriženog kruga koji će ubrzo postati njegov zaštitni znak.

foto: Printscreen



U svojim pismima je navodio kako voli ubijati ljude, i kako će zbog toga otići u raj gde će sve njegove žrtve biti njegovi robovi. Zodijak je preko noći proslavio detektive i novinare koji su radili na slučaju. Pisma su i dalje pristizala, a s njima se povećavao i broj žrtava. Glavni osumnjičeni je godinama bio Artur Li Alen koji je iza sebe imao nekoliko sukoba za zakonom. Sve je upućivalo na njega osim dokaza. Bilo kako bilo, slučaj “Zodijak” i dalje skuplja prašinu na policama kalifornijske policije, a pravi identitet serijskog ubice ostaje misterija.

Kurir.rs/Aura.ba, Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

DUHOVI GA IZVLAČE IZ KREVETA! Jezivi snimak dokazuje da postoje natprirodna bića!

Kurir

Autor: Kurir