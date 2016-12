Novine u programu: Zbog ovoga ćete u 2017. godini obožavati Naxi radio

Šarmantna, nasmejana i uvek dobro obaveštena Bojana svakog jutra znaće sve što vam je potrebno da na najbolji način započnete dan. Ove zime Bojana će biti jedina koja će smeti da probudi svog šefa i pita ga sve što smo svi oduvek želeli da pitamo svoje šefove, a nismo imali priliku. Uz to, Bojana će biti jedina radio voditeljka koju neće biti sramota da zapeva pod tušem, a za sve one koji pogode koju pesmu je “otpevala” spremila je interesantne nagrade.



Glumica Sandra Silađev, poznatija kao Dinja, za kratko vreme postala je prava zvezda društvenih mreža i sve nas osvojila duhovitošću i viđenjem naše svakodnevice. Do sada smo je gledali uglavnom na Instagramu, a od 4. januara svakog radnog dana slušaćemo je i na Naxi radiju i to u dva termina u 08:40 i 16:35 časova. Dinja ne krije da je studio Naxi radija dodatno inspiriše i da postoji još mnogo tema o kojima nije govorila, a da će od sada to prvo uraditi u programu najslušanije beogradske radio stanice.



Već je poznato da je Đorđe Balašević odabrao Naxi radio da publici posle duže pauze predstavi novu pesmu, pa će i 1. januara popodne provesti sa slušaocima ove radio stanice. Prvog dana nove godine, od 18 časova, Balašević će se u eksluzivnom intervjuu podsetiti kako su nastali neki od njegovih najvećih hitova, prisetiće se najlepših koncerata, otkriće koji je najveći kompliment koji je dobio, a ispričaće i kako i na čiji nagovor snima i objavljuje nove pesme.

Poznate ličnosti iz celog regiona pričaju o svojim omiljenim pesmama i uspomenama koje ih za njih vezuju u, sada već, kultnoj emisij „Mojih 50“ a u prvoj nedelji nove godine gošća ove emisije biće doktorka Nada Macura „dobri duh Beograda“.

I u 2017. godini Naxi radio sa svojim prepoznatljivim sloganom “Opusti se i uživaj” biće prvi izbor svih onih koji uživaju u najboljoj domaćoj muzici uz koju ćete uvek biti u pravom raspoloženju.









