GAGA NIKOLIĆ BIO JE VELIKI DO KRAJA: Milena i ja nismo imali decu, ali svu smo gledali kao svoju

Dragan Gaga Nikolić preminuo je prošle godine 11. marta, ostavivši prazninu u šmekerskom, umetničkom i glumačkom univerzumu koju niko neće popuniti.

U jednom od poslednjih intervjua Gaga je ogoljeno govorio i o svom životu sa Milenom Dravić.

"Poslovno je Milena dobar partner kakvog bi svaki kolega poželeo. Privatno je dobra koliko i poslovno, ali zavisi iz kog ugla se gleda. Ponekad je kao i sve žene posesivna, ali sve je to u granicama normale", ispričao je Gaga u jednom od poslednjih intervjua koje je dao.



Dragan i Milena su decenijama istrajavali u svojoj ljubavi, a Gaga je otkrio i tajnu:

"Uvek moraju da postoje tolerancija i razumevanje, pa onda sve ostalo. Za brak koji traje duže od 30 godina, može da se nađe više razloga da se on prekine, nego da opstane. Smatram da je najlakše nešto preseći i završiti, mnogo je teže boriti se. Ponekad i mala svađa može da osveži dan. Ponekad je potrebno biti i ljubomoran jer je i to jedan od pokazatelja ljubavi, samo što ja nisam to pokazivao. Što se nekih svađa tiče, Milena je uvek bila glasnija, ali je i brže praštala".

Gaga se tada dotakao i roditeljstva, budući da Milena i on nisu imali dece:

"Biti roditelj je jedno iskustvo i nešto što je potrebno svakom živom biću zbog nastanka vrste. Smatram da je to što nemamo decu veliki nedostatak, ne mana, ali jednostavno je tako. To nam daje šansu da svu decu gledamo kao svoju. Mi imamo našu malu nećaku Ivu. Ona nam je nadoknadila sve ono što mi nismo imali i oko nje se okreće ceo naš svet" govorio je Gaga.

Kurir.rs/Story