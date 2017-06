POTRESAN OPROŠTAJ GLUMICE OD OCA RASPLAKAO SRBIJU: Putuj, anđele, ali ja se od tebe ne opraštam!

Glumica Dragana Mićalović objavila je emotivnu poruku na Instagramu posvećenu ocu Draganu.



Glumac Dragan Mićalović preminuo je u ponedeljak u 67. godini, i biće sahranjen danas. Iza sebe je ostavio suprugu Milicu i tri ćerke - glumice Draganu i Slobodu i menadžerku Mirjanu.



"Nikad nikog nisam i nikad nikog neću voleti kao što volim tebe! Hvala što sam tvoja ćerka, hvala što si moj otac! Ja se od tebe ne opraštam, ja sa tobom samo počinjem neki novi vid komunikacije koji nam je nepoznat. Imala sam, imam i imaću najboljeg taju na svetu! Nosiću tvoje ime najponosnije na svetu! Hvala za svu nesebičnu ljubav, hvala za svaki surovo realan razgovor, koji si samo ti umeo da kažeš na najnežniji način! Hvala što si uvek imao vremena za nas! Hvala što si imao razumevanja za svaki moj trenutak nezrelosti. Hvala što ste nas izveli na pravi put! Hvala što ste mi ti i mama podarili najbolje sestre na svetu! Hvala što sam imala najlepši dečiji život. Hvala što ste me naučili da volim! Ovih hvala imam tajo u duši još milion! Samo želim da ti obećam da ćemo nas četiri biti dobro, najbolje! Bićeš ponosan na nas! A ja ti obećavam da ću uspeti. Da ću biti dobro, da nikad neću skrenuti s puta i da ću te uvek u sebi nositi! Jer svaki deo mene... to je tvoje! To si ti! Voli te tvoje mače, tvoje najmalecko, tvoja Gaga, tvoje mezimče, tvoje pile... Volim te veliki moj kapetane! Putuj anđele moj dobri - napisala je Dragana na Instagramu uz očevu fotografiju.

A post shared by Dragana Micalovic (@hipokampelefantokamela) on Jun 7, 2017 at 1:19am PDT

