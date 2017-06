(VIDEO) GLUMAC BRUTALNO ISPALIO KEŠU: Pevačica prišla da ga zagrli, a pogledajte šta je on uradio!

Slavni komičar i glumac Džeri Sajnfeld gostovao je nedavno na "Nacionalnoj večeri smeha i pesme".

Tokom intervjua koji je davao novinaru, do njega je došla slavna pevačica Keša i poželela je da ga zagrli, ali on ju je beskompromisno odbio, a dao joj je i do znanja da nema blage veze ko je ona.

Kada mu je novinar rekao da je u pitanju prilično slavna pevačica, on joj je poželeo sreću u životu.

(Kurir.rs)