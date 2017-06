KOKAN MLADENOVIĆ: Žiri Sterijinog pozorja kao "kolektivni Vučić"

Reditelj Kokan Mladenović rekao je da je odluka žirijaSterijinog pozorja da ne dodeli nagradu nijednoj od prikazanih takmičarskih predstava "duboko Vučićevska odluka" koja pokazuje kolektivnu psihozu totalitarizma.

"Ova odluka pokazuje kako izgleda kad ukinete demokratiju u jednoj zemlji, kad se nametne obrazac 'ja radim, ja razmišljam, ja se žrtvujem, ja mislim da treba bolje, jer vi ne radite dovoljno'. Ovde je neki žiri postupio kao kolektivni Aleksandar Vučić, govoreći 'mi smo jedini koji to možemo da kažemo', samoproglasili su se bogovima sa Olimpa - pokazaćemo vam da to što radite ne valje i samim tim ćemo vas ukinuti", kazao je Mladenović gostujući u Novom danu.

foto: Dado Đilas

Žiri 62. Sterijinog pozorja doneo je prošle nedelje odluku da nijednu predstavu ne proglasi najboljom i da se jedna Sterijina nagrada dodeli svim učesnicima, a Specijalna Sterijina nagrada dodeli festivalskoj publici. Glumac Miki Manojlović koji je član žirija rekao je da to telo “nije želelo da podrži negovanje postojećeg stanja koje iz dana u dan daje sve tanje rezultate i da je ono bio njihov SOS signal”.

Mladenović ocenjuje da loše stanje u kulturi nije počelo pre deset dana, početkom pozorja, kao i da se to se na to ne ukazuje ponižavanjem svih kolega koje su učestvovale na pozorju, i podsetio da su među u;esnicima bili brojni ugledni glumci, pisci, reditelji.

„To je uzurpacija žirija značajnog festivala i svesna namera da se diskredituje ono što ja radim u teatru, a za šta postoje osnovane sumnje, ili namera interesnih grupa da se nanese ogromna šteta pozorju“, ocenio je.

Mladenović je rekao da je žiri od predstava koje su prikazane trebalo da odabere ono što je najbolje i da ova pozorišna godina nije bila ni gora ni bolja od prethodnih.

foto: Dado Đilas

„Ova odluka je ujedinila sve nas raznorodne u teatru, do te mere je štetna, uvredila je sve kolege koji se godinu dana trude za nešto što je kruna tog rada, a to je plasman na pozorje, pa se na pozorju bore… Mogu da prihvatim da je postojala namera da se eliminiše ono što ja radim, ali da se čitav esnaf ponizi takvom odlukom, teško je da se to ne osudi“, kazao je.

Način na koji su članovi žirija poput „slonova“ proglasili sebe stubovima teatra je opasno razmišljanje, kaže on, a umesto toga žiri je mogao da iskoristi svoj autoritet i da organizuje tribine da ukaže na stanje u kulturi, a ne da se sveti svojim kolegama.

Mladenović je dodao da se od samog početka pozorja pričalo o ovakovoj odluci, da su učesnici već četvrtog dana festivala čuli „šta im se sprema“, a na dan zarvšetka odluka je bila napisana i spremna ovakva odluka.

„Da li je odluka žirija politička ili pitanje sujete, ne mogu da tvrdim, ali je njom ogromna šteta učinjena esnafu“, kazao je.

Objašnjavajući svoju izjavu da je odluka žirija Sterijinog pozorja besmisleni teroristički akt protiv pozorišta, Mladenović je rekao da

teroristički akt „možda prejako“ u odnosu na ono što se događa u svetu, ali da „teroristički“ znači bezumni akt protiv nevinih ljudi u cilju rušenja sistema, a u tu definiciju ulazi ova odluka žirija.

On je upozorio i da će da će sledece pozorje biće pod ogromnom hipotekom ovogodišnjeg.

foto: Dado Đilas

Povodom izjave ministra kulture Vladana Vukosavljevića da je „žiri previsoko podigao lestvicu, ali da on kao ministar nema načina ni potrebe da se meša u odluke žirija Sterijinog pozorja, Mladenović je rekao da veruje da je on imao najbolje namere sa tim saopštenjem, ali da ovo „jeste atak na instituciju pozorja“.

N1/Foto Dado Đilas