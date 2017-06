EXIT za mesec dana, već planulo 80% kapaciteta!

Do EXIT festivala ostalo je još mesec dana, a već je popunjeno 80% kapaciteta festivala koji će biti održan od 5. do 9. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi!



Nakon veoma uspešnog Sea Star festivala u Umagu, kada je zbog ogromnog interesovanja trostruko uvećan prvobitni kapacitet, kao i Revolution festivala u Temišvaru koji je posetilo dosad rekordnih 20.000 ljudi, za EXIT festival je nakon nikad uspešnije akcije "4+1" prodato preko 33.000 ulaznica, što predstavlja novi festivalski rekord za ovaj period godine i najavljuje nove! Četvorodnevne ulaznice za EXIT (6-9. jul) u prodaji su po aktuelnoj ceni od 6.990 dinara što je i dalje čak 50% popusta u odnosu na finalnu. Ove cene biće aktuelne još najviše sedam dana, tj. do četvrtka, 15. juna, a možda i kraće ukoliko predviđene količine planu i pre ovog, krajnjeg roka. Upravo zato se trenutno i najviše traži paket pod dobro poznatim imenom EXIT Avantura, a koji na četiri dana Exita, za dodatnih samo 500 dinara dodaje i još tri dana Sea Dance festivala, od 13. do 15. jula! Takođe, za dodatnih samo 1.490 dinara u prodaji su i petodnevne ulaznice koje obuhvataju i spektakularni koncert Kilersa na glavnoj bini Exita u sredu 5. jula, a uz svaku EXIT ulaznicu slobodan je ulaz i na specijalni No Sleep festival koji se odvojeno održava iste noći, ali na druge dve bine, mts Dance Areni i No Sleep Novi Sad. Za one koji planiraju da provedu tek jednu od svih pet noći na tvrđavi, u prodaji su i pojedinačne ulaznice koje se kreću od 2.990 dinara za Kilerse (5. jul), 990 dinara za No Sleep Festival (5. jul), te 2.490 za četvrtak (6. jul), 2.590 za petak (7. jul), 2.990 za subotu (8. jul) i 2.590 dinara za nedelju (9. jul). Sve ove ulaznice i paketi se prodaju širom zemlje u mreži Gigstix.com, u svim knjižarama Vulkan, te putem sajta www.exitfest.org.

foto: Promo



I ove godine u Novi Sad stižu gosti iz oko 70 zemalja sveta, sa doslovno svih kontinenata, a među njima su i gosti sa prilično udaljenijih destinacija poput Argentine, Novog Zelanda, Meksika, Rusije i Kine, te doslovno svih zemalja Evrope. Tradicija velikog broja gostiju iz Velike Britanije ove godine deluje ujednačenije nego ikad sa nekim drugih zemljama iz kojih dolaze najveće grupe posetilaca, i tu su još dosta zastupljene Grčka, Turska, Francuska, Nemačka i Španija. Nakon vrlo uspešnih Sea Star i Revolution festivala veliki broj posetilaca dolazi iz Hrvatske i Rumunije, a ogromno interesovanje vlada posebno za nulti dan i koncertni spektakl grupe The Killers.



EXIT ove godine slavi 50 godina od čuvenog Leta ljubavi, obeležavajući događaje iz 1967. godine, kada je nastao revolucionarni hipi pokret koji je zauvek promenio svet. Ovaj društveni fenomen okupio je ljude iz brojnih delova planete oko ideje zajedništva, mira, solidarnosti i ljubavi, te imao nemerljiv uticaj na savremenu muziku, ali i kulturu u celini i to je bila i biće tema svih Exitovih festivala. Ove godine uveden je i nulti dan festivala, kad će u sredu, 5. jula na Mejnu nastupiti jedan od najvećih rok bendova našeg vremena The Killers, dok nas na mts Dance Areni iste noći u okviru No Sleep festivala očekuje Jeff Mills u trosatnom setu. Njima će se od 5. do 9. jula na binama širom Petrovaradinske tvrđave pridružiti i Liam Gallagher, Years & Years, Rag'n'Bone Man, Jake Bugg, Paul Kalkbrenner, Hardwell, Jason Derulo, Roisin Murphy, Solomun b2b Dixon, The Jesus and Mary Chain, Jamie Jones, Black Coffee, Alan Walker, Lost Frequencies, Red Axes, Noisia, Foreign Beggars, Ellen Allien, Bjarki, Dax J, Princess Nokia i brojni drugi.

