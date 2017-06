ŠTA SE DOBIJE KAD SE SPOJE JEDAN MUŠKARAC I 10 ŽENA: Mjuzikl "Odvratnice" u Teatru 78! Ne propustite

Nakon uspešne premijere predstave ,,Da li je kabare kriv?'' đaci Škole mjuzikla Eudven vredno su radili na još jednom novom mjuziklu. U pitanju je zavodljiva i komična priča o različitim vrstama ljubavi koje jedan muškarac može da doživi kada mu se previše žena uplete u život. Predstava će se održati 13. juna u 20:30 u Teatru 78 i nosi šaljivi naziv „Odvratnice“ koji su zajedno osmislili učenici škole.

- Ova predstava sastavljena je od elemenata mjuzikla sa osvrtom na društvenu situaciju. Mešanjem tehnika i žanrova na malo drugačiji način prikazuje svakodnevnicu koju nemo posmatra većina stanovništva, što ruku na srce nije za pohvalu. Kako je pozorište uvek bilo paralelno sa životom, tako će nadam se i ova predstava skrenuti pažnju publici – istakao je Ninoslav Ćulum, profesor glume u Školi mjuzikla Eudven.

Škola mjuzikla je jedinstvena škola ovog tipa u celom regionu. U njoj se uče ples, gluma i pevanje uz iskusne profesore koji drže časove minimum jednom nedeljno.

- Škola mjuzikla „Eudven“, iako postoji samo godinu dana, došla je do svoje druge velike premijere u „Teatru 78“. Zaslužni za ovo su đaci škole, koji su predstavu gradili kroz svoju ljubav prema mjuziklima. Kritika društva i satira su uvek dobrodošli, još ako su prožeti zavodljivom muzikom, provokativnim kostimima i dobrim starim humorom, dobijamo formulu za večnu zabavu – izjavila je direktorka škole Lidija Vuletić.

Cilj Škole Mjuzikla Eudven jeste da okupi ljude koji pored svojih svakodnevnih zanimanja, žele vredno da rade na oživljavanju mjuzikl scene u Srbiji i porade na svom samopouzdanju i talentima. Na kraju svake godine, oni svoje iskustvo i rad na sebi prenose publici kroz predstavu poput ove.

U ovom predstavi sve se „vrti“ oko jednog muškarca koji je na neverovatne načine povezan sa svakom od deset žena u predstavi. Ova intrigantna priča prožeta je različtiim evergrin hitovima poput ,,Can't take my eyes of you'', ,,Free your mind'' En Voga, ,,Feeling good'' Nine Simon, kao i novijim hitovima ,,City of stars” iz mjuzikla La La Land, ,,A night like this'' Karol Emerald i ,,A little party never killed nobody'' iz Velikog Getsbija.

Režiju potpisuje Ninoslav Ćulum, a koreograf je Helena Petrović, koji su takođe i profesori u Školi mjuzikla Eudven. Scenografiju je radila Jana Petrović, a kostimograf je Ivana Vlašić, obe studentkinje Fakulteta Primenjenih Umetnosti. Mentorsku podršku u pevanju pružile su Mirjana Stojanović i Nataša Tasić-Knežević, profesorke pevanja.

(Foto: Marko Živković)