(FOTO) OVE SRPSKE GLUMICE SU SE OKUŠALE U HOLIVUDU: A prošle su kao bose po trnju!

Nekoliko srpskih glumica pokušale su da se proslave u Holivudu, ali su prošle kao bose po trnju. Nekada je i epizodna uloga pun pogodak, ali to nije bio njihov slučaj.

Marija Karan je u filmu "Obred" iz 2011. godine glumila rame uz rame sa

Entonijem Hopkinsom. Međutim, retko ko ju je uopšte i primetio u tom ostvarenju pošto je njen lik poginuo odmah na početku. Zaradila 5.000 dolara, a u filmu "Assassination games" je glumila zajedno sa Žan Klod van Damom, ali ni ta uloga joj nije donela svetsku slavu.

Nataša Kojić se u Srbiji bavila pevanjem, a godinama živi u Americi gde pokušava da izgradi karijeru. Njene uloge često su se u Srbiji našle na meti podsmeha, ali ona za to ne mari. Najveći uspeh je to što je bila statista u filmu „Vuk sa Vol Strita”, iako je tu gotovo neprimetna. Malu ulogu imala je i u filmu „We Are Your Friends” koji je snimila sa Emili Ratajkovski i Zakom Efronom, kao i u filmu „The Bounce Back”.

Katarina Radivojević je posle uspešne karijere u Srbiji sreću okušala u inostranstvu. Na Brodveju je igrala u nekoliko predstava koje nisu prošle, a najviše se pisalo o njenoj ulozi u ruskom filmu 2Morfijum" u kom se obnažila. Film je,odlično prošao u Rusiji, ali ne dalje od toga. U Holivudu nije dobila ulogu koja bi doprinela njenoj popularnosti, a jednom prilikom je izjavila da joj je uspeh izmakao zbog istočnoevropskog akcenta.

Ana Sofrenović je ostvarila nekoliko uloga u britanskoj produkciji. Zaigrala je i u jednom holivudskom ostvarenju. Imala je priliku da se pojavi u filmu „Uprkos snegu koji pada” pored Olivera Džeksona i Rebeke Ferguson.

