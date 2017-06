DOBIJAO JE BATINE U KO TO TAMO PEVA: Ceo Beograd ga zna, ali ne zbog filma! Evo kako danas izgleda

Imao je samo 11 godina kada se našao u društvu doajena jugoslovenskog filma - Nede Arnerić, Pavla Vuisića, Bate Stojkovića, Taška Načića, Dragana Nikolića...

Početkom devedestih Nenad Kostić je bio di-džej, zatim je postao policajac da bi se onda zaposlio kao vozač u beogradskom gradskom saobraćajnom preduzeću! Nekako, on se ponovo vratio u autobus sa početka svoje životne priče.

foto: Printscreen YT

Te 2002. godine on se prijavio na oglas gradskog prevoza u Beogradu i postao vozač autobusa. Danas vozi na liniji broj 17, od Zemuna do Konjarnika. Kaže i da današnji putnici na ovoj liniji znaju njegovu priču pa ume da bude i dobacivanja u stilu "Vozi, Miško!" ali se on na sve samo nasmeje i nastavi sa vožnjom.

foto: Printscreen YT

(Kurir.rs/Nostalgicno, Foto: Printscreen/YT)