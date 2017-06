ŠTA JEDE NULIFER IZ SERIJE LJUBAV I NOVAC: Da li turska glumica gladuje zbog savršene linije?

Lepa turska glumica Bestemsu Ozdemir poznata je po ulozi plačljive Nulifer iz serije "Ljubav i novac", a evo kako ova zgodna devojka održava savršenu liniju, piše Lepa & srećna.

"Ne jedem mnogo, što nije najzdravije i devojke ne treba to da rade. Ali ja sam tako navikla. Dnevno imam jedan do dva obroka, uglavnom je to salata, ali u nju dodajem sir ili proteine u nekom drugom obliku. Umesto mesa jedem isključivo ribu, a trudim se da nakon 19 časova ne uzimam ništa od hrane. Najdraži meni mi je grilovano povrće u kombinaciji s nekom dobrom salatom," otkriva lepotica kojoj mlade devojke zavide na vitkoj liniji.

Објава коју дели bestemsuozdemir (@bestemsuozdemir) дана 13. Дец 2014. у 12:27 PST



Autor: Foto: Printscreen Instagram